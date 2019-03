Ambiente: ranieri (unionmare veneto), ‘si a stop plastica sulle spiagge ma dal 2020’

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – “Si allo stop della plastica sulle spiagge. Come categoria siamo ovviamente a favore dell’iniziativa promossa dalla Puglia, che pero se e arrivata a questa decisione gia per la prossima stagione turistica deve essersi organizzata da tempo per questo cambiamento”. Cosi all’Adnkronos Leonardo Ranieri, presidente di Unionmare Confturismo veneto, si dice d’accordo con la decisione presa dalla Regione Puglia.

“Per il Veneto credo che il 2019 potra essere un anno di transizione, con la decisione di dire stop alla plastica volontaria da parte di ciascun operatore turistico; per arrivare poi nel 2020 ad una eliminazione generalizzata, cosi da presentarci in regola con il divieto imposto dall’Ue per il primo gennaio 2021”, spiega.

