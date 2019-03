A Udine un seminario sul bilancio di sostenibilità

Sono oltre 200 i commercialisti da tutto il Nordest che si riuniranno a Udine per la Giornata di formazione “Quando il bilancio racconta l’impresa. Gestione, sostenibilità, accesso al credito” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo a Udine presso Best Western Hotel Là di Moret (Via Tricesimo, 276) dalle 9.30 alle 17.30.

Sono oltre 200 i commercialisti da tutto il Nordest che si riuniranno a Udine per la Giornata di formazione “Quando il bilancio racconta l’impresa. Gestione, sostenibilità, accesso al credito” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo a Udine presso Best Western Hotel Là di Moret (Via Tricesimo, 276) dalle 9.30 alle 17.30.

Oggi il bilancio aziendale è molto di più che un semplice adempimento di legge e diventa un vero e proprio strumento di comunicazione per raccontare e promuovere l’immagine dell’azienda sia verso i pubblici interni per aumentare la propria credibilità strategica e operativa che verso i pubblici esterni per rafforzare le relazioni con il sistema degli stakeholder.

Il bilancio aziendale è infatti sempre di più un documento articolato che oltre a trasmettere la situazione patrimoniale, finanziaria e le performance dell’azienda, integra i dati contabili con informazioni relative agli aspetti gestionali e di natura qualitativa, quali informazioni di carattere commerciale, la visione sociale e ambientale dell’impresa e il suo ruolo nell’ecosistema di cui è parte, diventando così un vero e proprio racconto del valore dell’impresa costruito in un’ottica di rafforzamento della credibilità e affidabilità della stessa.

La Giornata si propone perciò di approfondire alcuni aspetti particolari del bilancio aziendale quali gestione, sostenibilità e accesso al credito, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica degli strumenti e delle novità per la redazione dei bilanci aziendali.

In particolare verranno approfonditi aspetti quali la relazione sulla gestione e l’informativa di bilancio a supporto della valutazione degli stati di crisi e di insolvenza, i presupposti della continuità aziendale e gli indicatori finanziari che rilevano potenziali criticità e la disclosure di informazioni non finanziarie. Verranno poi approfonditi aspetti legati al bilancio di sostenibilità quali le modalità per la sua costruzione, il coinvolgimento degli stakeholder e delle funzioni aziendali, i nuovi GRI Standard e le linee guida per il reporting, oltre che i riflessi nella professione del commercialista. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata ad una panoramica sugli aggiornamenti ai principi contabili OIC, sulle comunicazioni alla governance e i loro riflessi sulla relazione di revisione, oltre che sui documenti per le relazioni con gli istituti di credito che rappresentano degli strumenti essenziali per l’accesso al credito da parte delle imprese.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e Alberto Maria Camilotti, Presidente ODCEC di Udine, interverranno come relatori: Roberta Provasi, Professore associato di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,



Dottore commercialista e Revisore legale, Antonio Candotti, Dottore commercialista e Revisore legale e Partner Fieldfisher Milano specializzato in Governance, Risk, Legal & Compliance, Nicoletta Del Piero, Dottore commercialista, e Roberto Negri, Capo Servizio Servizi Finanziari per le Imprese Südtiroler Sparkasse AG / Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.