8 marzo: coldiretti vicenza, immancabile la mimosa per 7 donne su 10 (2)

(AdnKronos) – Un business che ha attirato anche l’attenzione della criminalita con quintali di rami di mimose rubati in Liguria per alimentare il mercato nero. Un fenomeno che ha costretto le forze dell’ordine ad organizzare anche pattuglie speciali nelle ore notturne per proteggere il prezioso raccolto, ricordano. I ramoscelli offerti sono praticamente tutti di produzione nazionale e soprattutto della provincia di Imperia in Liguria, dove operano circa 1500 produttori e si realizza oltre il 90% della produzione nazionale.

La mimosa assume il significato di autonomia e liberta, ma e anche un fiore che dietro una fragilita apparente mostra una grande forza, con la capacita di crescere anche in terreni difficili. L’omaggio della mimosa assume, quindi, anche un importante valore ambientale, perche e realizzata in Italia con tecniche eco-compatibili, specie nei tipici terrazzamenti che si affacciano sul mare, altrimenti destinati al degrado ed all’abbandono. Per conservare il delicato fiore giallo e bene tagliare quanto prima gli steli che devono rimanere per due ore in acqua pulita ed inacidita con due gocce di limone. Vanno quindi collocati in penombra e mantenuti in ambiente fresco ed umido, perche la mimosa rilascia molta acqua attraverso la traspirazione e bisogna evitare che la grande perdita di liquidi faccia seccare rapidamente il fiore, spiegano.

‘Occhi puntati agli abusivi – raccomandano Cerantola e Palu – che oltre a danneggiare il mercato e procurare un danno fiscale, quindi all’intera collettivita, offrono spesso un prodotto di scarsa qualita e confezionato in modo meno curato ‘.

(Adnkronos)