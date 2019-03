ZTE si aggiudica il premio innovazione per la tecnologia mobile 2018 di GTI

– ZTE ha contribuito significativamente alla ricerca, al collaudo, alla cooperazione industriale e alla commercializzazione dell’architettura SA. Nel 2018, ZTE si e’ attestata la posizione di leader nel lancio di una soluzione SA di natura commerciale completa di prodotti in serie a banda completa per uno scenario onnicomprensivo, a supporto del dispiegamento su ampia scala del 5G e della prima commercializzazione della rete SA per il 5G.

In collaborazione con operatori globali, ZTE ha creato le prime reti SA 5G pilota in Cina e in Europa, eseguito la prima telefonata SA 5G conforme a 3GPP a 2,6 GHz e 3,5 GHz e completato la prima connessione mondiale NR IoT conforme alla specifica SA 3GPP. Pertanto, ZTE ha verificato pienamente la fattibilita’ e i vantaggi della rete SA, ed ha accumulato una ricca esperienza nella commercializzazione della tecnologia 5G.

“Per ZTE, la vincita del premio di innovazione GTI nella tecnologia mobile e’ un grande onore e un riconoscimento degli sforzi compiuti dall’azienda nella promozione del 5G” ha affermato Dr. Han Gang, Vice President di ZTE TDD and 5G Products. “ZTE continuera’ a collaborare con i partner GTI nella promozione dello standard TD-LTE e nello sviluppo industriale del 5G.”

Dal 2011 GTI si impegna a promuovere la maturita’ e la commercializzazione globale dello standard TD-LTE e della convergenza tra TDD e FDD. Dagli inizi del 2016, il programma GTI 2.0 creato dal Mobile World Congress ha l’obiettivo di spingere l’adozione dello standard TD-LTE e l’evoluzione da 4G a 5G e a far maturare l’ecosistema 5G.

Ferma sostenitrice del TD-LTE e del 5G, ZTE ha compiuto passi da gigante nella standardizzazione di tali standard, nello sviluppo di strumenti e chipset e nell’adozione di reti globali.

A oggi, ZTE collabora e ha eseguito collaudi 5G assieme ad oltre 20 degli operatori piu’ importanti del mondo e ha lanciato una serie di prodotti commerciali 5G end-to-end per rispondere in modo esaustivo alla prima ondata di adozione della rete 5G. In futuro, ZTE continuera’ a collaborare con i partner ai test 5G e ad accelerare la commercializzazione della tecnologia 5G nel mondo.

