ZTE presenta al MWC 2019 la soluzione UBR Tri-band piu’ potente del settore e la tecnologia FDD Massive MIMO Dual-band di prossima gener

– La radio UBR Tri-band di ZTE e’ il primo modulo RF (Radio Frequency) del settore a integrare tre bande di frequenza principali (900 M, 1800 M e 2100 M). UBR Tri-Band supporta standard GSM, UMTS, FDD-LTE e NB-IoT e aiuta a ridurre al minimo l’adozione di una serie di dispositivi on-site. Il prodotto e’ pensato per facilitare il passaggio fluido alla tecnologia 5G NR.

UBR Tri-band prevede amplificatori di potenza di banda ultra larga con uscita di potenza a 4 * 80 W per 1800 M e 2100 M. Grazie alla combinazione con il chipset sviluppato da ZTE, con l’ottimizzazione dell’algoritmo per lo sviluppo della banda ultra larga e il circuito di amplificatori di potenza ad elevata efficienza, l’efficacia degli amplificatori e’ stata significativamente aumentata.

L’amplificatore di potenza a banda ultra larga abilita la distribuzione flessibile della potenza tra le due bande di frequenza. Con un’uscita di potenza pari a 2 * 80 W in 900 M, il prodotto riesce a soddisfare le esigenze di scenari di macro copertura a capacita’ elevate. UBR Tri-Band e’ inoltre in grado di raggiungere complesse bande di radiofrequenza e alti valori di uscita di potenza senza dover raddoppiare il numero di dispositivi.

Questa soluzione all’avanguardia assicura la riduzione del 20% di ingombro, del 30% di peso e del 60% dei tempiu’ di installazione rispetto alle tradizionali unita’ RRU (Radio Remote Units) a banda di frequenza indipendente per la stessa uscita di potenza. Inoltre, la soluzione riduce significativamente i requisiti di spazio e i costi di affitto, ottimizzando l’ingombro per la distribuzione del 5G.

La tecnologia FDD Massive MIMO Dual-band (array di antenne su larga scala) supporta contemporaneamente frequenze 1800 M e 2100 M. Oltre a sostituire la combinazione di due RRU e di antenne direzionali, consente agli operatori di sbloccare il potenziale della rete e sostanzialmente di incrementare la velocita’ di trasmissione delle stazioni 4G nelle cellule ad alto carico, dove l’aumento di capacita’ e’ difficoltoso.

Configurato attraverso 128 elementi antenna smart, FDD Massive MIMO Dual-band offre fasci MIMO 3D per otto direzioni indipendenti, per una tecnica beamforming flessibile sui piani verticale e orizzontale, che aumenta il guadagno della copertura verticale e perfeziona la user experience sul perimetro cellulare.

La tecnologia FDD Massive MIMO Dual-band fornisce inoltre 32T32R e supporta la configurazione a 3 carrier. Un solo dispositivo e’ in grado di raggiungere una velocita’ di trasmissione pari a 2 Gbps e di migliorare l’efficienza spettrale da 3 a 6 volte in un ambiente commerciale. FDD Massive MIMO Dual-band presenta un’uscita di potenza di 200 W, un miglioramento notevole rispetto alla generazione precedente, che aumenta la copertura e riduce i rallentamenti del 28%.

“Con gli ingombri delle spedizioni che raggiungono oggi i 150.000 set questo nuovo prodotto UBR Tri-band offre ai client una soluzione on-site semplicissima, che presenta una novita’ assoluta nella tecnologia a banda ultra larga” ha dichiarato Ms. Tang Xue, Planning Director della FDD Product Division presso ZTE, che ha inoltre aggiunto: “FDD Massive MIMO Dual-band fornira’ agli operatori piu’ velocita’ di trasmissione nelle aree a elevata densita’ di dati 4G per rispondere all’esplosiva richiesta di dati di questo tipo di reti.”

“Nel percorso verso l’integrazione a lungo termine e l’evoluzione dell’era multimodale e multibanda, ZTE offre la miglior performance possibile con il minimo sforzo” ha dichiarato Mr. Pu Yingchun, Vice President di ZTE.

ZTE si dedica da anni a una costante ricerca per offrire i migliori prodotti e le migliori soluzioni wireless ai propri clienti. Forte di una ricca esperienza nel 4G, ZTE occupa oggi una posizione privilegiata da cui supportare la distribuzione del 5G per il massimo vantaggio dei clienti.

Informazioni su ZTE

ZTE e’ un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia nel settore dell’ICT mobile, ZTE e’ impegnata nell’offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la societa’ fornisce prodotti e servizi a piu’ di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attivita’ di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE e’ fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilita’ sociale d’impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn.

Contatto:

Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/826826/Tri_band_UBR_Dual_band.jpg

