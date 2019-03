ZTE lancia una soluzione di cloud leggero per l’utilizzo della rete di accesso NFVI

– Light Cloud e’ una soluzione NFVI che utilizza blade server leggeri equipaggiati con processori IntelR XeonR D. Incorporando i blade server in un dispositivo OLT o BRAS e quindi trasformando l’apparecchio in un’infrastruttura cloud leggera, la soluzione puo’ ridurre significativamente l’ingombro dell’apparecchio e il costo di costruzione.

Inoltre, consente alle capacita’ di calcolo e storage di essere caricate in apparecchiature di accesso di telecomunicazioni, permettendo quindi l’utilizzo e la distribuzione di servizi ad esperienza sensibile.

Con le funzioni cloud spostate al livello di accesso dai blade server integrati, la soluzione puo’ portare una vasta gamma di applicazioni e servizi cloud, compresi MEC, accesso CDN, vSTB e vCPE, migliorando la soddisfazione del cliente con servizi experience-sensitive.

In piu’, l’infrastruttura cloud leggera offre capacita’ aperte, consentendo agli operatori di usarla da se’ o affittarla. Quindi, l’infrastruttura puo’ essere usata per fornire una rete di accesso con nuove capacita’.

La soluzione Light Cloud e’ stata implementata nella piattaforma flagship di accesso ottico di ZTE, TITAN. Il 25 febbraio, primo giorno del MWC 2019, ZTE e Intel hanno fatto una dimostrazione con video sportivi attraverso un cloud Multi-access Edge Computing (MEC) alimentato dalla soluzione Light Cloud TITAN .

“ZTE, in collaborazione con Intel, fornisce innovazione in tecnologie chiave di soluzione Light Cloud, comprese elaborazioni immagini, accelerazione di servizio, apprendimento IA, big data, codifica e decodifica, cosi’ come schede di rete intelligenti,” ha detto Fang Hui, vicepresidente di ZTE.

“Il processore Intel Xeon D e’ ottimizzato per ambienti potenti e a spazio ridotto ed e’ una scelta eccellente per location al limite. Con l’uso dell’Intel Xeon D, il design OLT di ZTE realizza forti capacita’ e servizi informatici anche alla periferia della rete,” ha detto Dan Rodriguez, vicepresidente del Data Center Group e General Manager della Network Compute Division di Intel. “Intel ha un crescente portafoglio di prodotti e tecnologie che porta performance e intelligenza avanzate dal cuore del data center alla periferia della rete. Lavorando con partner come ZTE, insieme possiamo realizzare soluzioni perfette per aiutare i Communication Service Providers a trasformare le loro reti.”

Con l’expertise tecnico e l’innovazione nel campo dell’accesso ottico, ZTE si piazza al primo posto tra i fornitori 10G PON, e secondo tra i provider CPE e distributori di accesso ottico in termini di quote di mercato globali. La piattaforma di accesso ottico flagship di ZTE, TITAN, e’ stata largamente adottata in Cina, Italia, Brasile e Messico.

Oltre alla soluzione Light Cloud, ZTE ed Intel hanno anche pubblicato congiuntamente un libro bianco di blade integrata in OLT il 18 febbraio 2019.

Informazioni su ZTE

ZTE e’ un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l’azienda e’ impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore la’ dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell’informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in piu’ di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo a ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE e’ impegnata nella responsabilita’ sociale ed e’ membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.zte.com.cn.

Per saperne di piu’ su SDN/NFV: sdnfv.zte.com.cn/, openlab.zte.com.cn

Contatto media:

Margaret Ma ZTE CorporationTel: +86 755 26775189Email: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)