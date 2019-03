UPA Padova: Nuove sfide per uno sviluppo sostenibile

Il 17 marzo a PadovaFiere l’evento di apertura della Settimana dell’artigianato

Prenderà il via domenica 17 marzo la rinnovata edizione de La settimana dell’artigianato – Artigiani 2030: sfide per uno sviluppo sostenibile, organizzata da Confartigianato Imprese Padova, con un ricco e qualificato programma di iniziative.

L’evento di apertura, che si terrà al Padiglione 11 di PadovaFiere, sarà l’occasione per presentare i nuovi obiettivi associativi, in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite, per essere protagonisti di un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio padovano.

A partire dalle ore 10.00, si parlerà dell’Agenda 2030 e dei 17 goals che trasformeranno il nostro mondo.

Il tema sarà affrontato da autorevoli relatori: Francesco La Camera, Direttore per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente e Segretario generale di I.R.E.N.A., l’agenzia internazionale per le energie rinnovabili, che spiegherà nel dettaglio l’Agenda 2030, perché nasce e quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine e illustrerà poi lo stato dell’arte: come l’Italia e l’Europa stanno rispondendo agli obiettivi di sostenibilità.

Francesco Bicciato, Segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile spiegherà le nuove prospettive e le opportunità della finanza sostenibile secondo gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Chiuderà la carrellata di interventi Roberto Cavallo, Amministratore della Cooperativa Erica, tra le prime aziende in Italia ad occuparsi di riduzione dei rifiuti, sia sul piano tecnico che comunicativo, esperto di politiche di sostenibilità per le imprese, con esempi e buone prassi.

Interverrà poi il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto, l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Padova Antonio Bressa e il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino Bonomo.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista e conduttrice Savina Confaloni.

Al termine dell’incontro, Confartigianato Imprese Padova metterà a disposizione di chi vuole iniziare a lavorare nel mondo dell’artigianato un infopoint, presso il quale si potrà lasciare il proprio curriculum vitae per essere impiegato in un’impresa artigiana, oppure ottenere utili informazioni per avviare una propria impresa.

(UPA di Padova)