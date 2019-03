Tav: sindaco vicenza, ‘si deve fare, non indietreggiamo di un passo’

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) – “Questa indecisione ha il solo effetto di ritardare i tempi di un’opera che ogni forza politica, da destra a sinistra, considera indispensabile. Mettere in discussione la Tav significa non comprenderne la strategicita per lo sviluppo del Paese, economico ma non solo. Una visione miope che mette a rischio una delle aree piu produttive d’Europa, il Veneto, che basa sull’esportazione buona parte della propria economia”. Cosi all’Adnkronos il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco torna sul tema della Tav

“Vicenza non ha intenzione di indietreggiare di un passo: come Presidente di Provincia ho convocato un tavolo tecnico per lunedi 11 marzo con sindaci interessati al tracciato, parlamentari vicentini, consiglieri regionali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per concordare azioni comuni e far sentire forte la nostra voce a Roma”, annuncia.

“Tav per noi non significa solo treni ad alta velocita, ma anche un nuovo modo di pensare e vivere la mobilita, con filobus per gli spostamenti veloci delle persone e traffico pesante che passa da gomma a ferro. Questo e il futuro che vogliamo per la nostra citta e a cui non siamo disposti a rinunciare”, conclude.

