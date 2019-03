Roma, incendio in appartamento sulla Prenestina

Roma, 7 mar. – (AdnKronos) – Un incendio e’ scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Mario Chiri, zona Prenestina, a Roma. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: un’autobotte, un’autoscala e il capo turno provinciale.

L’incendio e’ stato spento e la palazzina e’ stata evacuata. Solo la proprietaria dell’appartamento e’ rimasta leggermente intossicata ed e’ stata assistita dal personale del 118 intervenuto sul posto.

