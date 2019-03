Roma, cade e finisce sotto la metro

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Cade sui binari nella stazione San Paolo della Metro B di Roma, in direzione Rebibbia. L’uomo, 60 anni, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo: ha un trauma cranico e un trauma toracico ma non rischia la vita.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere caduto sui binari, e’ finito sotto al convoglio. Sul posto per i soccorsi una squadra dei vigili del fuoco di Roma e il Carro Sollevamento. Il servizio della metro B e’ momentaneamente interrotto tra Castro Pretorio e Magliana.

