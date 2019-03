Rifiuti: bottacin (veneto), ‘da sempre attivi contro illeciti ambientali’

Venezia, 7 mar. (AdnKronos) – “Da sempre siamo attivi nella battaglia contro gli illeciti ambientali e in particolare quelli collegati ai rifiuti. Non e un caso se anche di recente abbiamo collaborato a specifici focus sul tema come quello organizzato dalla Prefettura di Venezia e svoltosi recentemente a Mestre o come quello in programmazione in Prefettura a Vicenza il prossimo 19 marzo”. A dirlo e l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin nel sottolineare l’utilita di questi momenti di approfondimento conseguenti al tavolo di lavoro da lui stesso avviato l’anno scorso e di cui fanno parte anche Carabinieri dei NOE, Vigili del Fuoco, Arpav, Universita di Padova e Anci.

“Si tratta di una delle varie iniziative, insieme a quella collegata ai finanziamenti regionali per dotare di videosorveglianza gli impianti rifiuti – specifica l’assessore – , con cui vogliamo garantire massimo supporto agli inquirenti. E’ il primo caso, e per ora unico, in Italia, di tavolo interforze in materia, tant’e che e stato recentemente portato ad esempio virtuoso dall’ing. Dattilo, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Commissione bicamerale Ecoreati, che ha suggerito di estenderlo anche ad altre realta; cosa che ha fra l’altro suscitato anche l’interesse di diversi quotidiani nazionali”.

