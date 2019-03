Quality Award 2019: i consumatori premiano Caffe’ Borbone

(Napoli, 6 marzo 2019) – L’azienda partenopea trionfa ai Quality Award 2019, il riconoscimento dalla famosa societa’ Marketing Consulting di Milano dopo la valutazione di 300 consumatori.

Napoli, 6 marzo 2019 – Caffe’ Borbone si conferma sinonimo di qualita’ aggiudicandosi il Quality Award 2019 dopo un’indagine molto approfondita che ha certificato i prodotti di Caffe’ Borbone essere ‘sensorialmente – soddisfacenti.

Grazie a questo riconoscimento, l’azienda potra’ utilizzare per tutto il 2019 il logo Quality Award in esclusiva nella propria categoria merceologica fino a febbraio 2020.

Il premio Quality Award e’ attribuito ai prodotti alimentari (Food & Beverage) attraverso rigorosi test sensoriali condotti da laboratori indipendenti specializzati nell’analisi sensoriale, ed e’ attualmente l’unico premio in Italia che coinvolge ben 300 consumatori italiani heavy.

I test di laboratorio sono effettuati con un campione ampio di consumatori, i quali valutano il prodotto attraverso un blind test: senza che sia mostrata loro la marca di appartenenza del prodotto stesso, ciascun consumatore esprime un giudizio relativamente ad alcune componenti (etichetta ingredienti, gradimento globale, sapore, aspetto, consistenza, odore).

Caffe’ Borbone si e’ distinto grazie ad una eccezionale capacita’ di soddisfare pienamente tutti e 5 i sensi: oltre alla qualita’ e alla selezione del caffe’, all’inconfondibile gusto e aroma, anche l’estetica ha contribuito al successo con un packaging raffinato ed elegante.

Anche in tema di ‘riconoscibilita’ – Caffe’ Borbone ha saputo mostrare un posizionamento di altissimo livello: secondo l’indagine di Marketing Consulting, il marchio e’ conosciuto da oltre il 75% dei consumatori e circa il 16% di questi l’ha acquistata almeno una volta.

Elevata soprattutto la soddisfazione dei consumatori, vero obiettivo di Caffe’ Borbone, cosi’ come le lodi alle confezioni dei prodotti, piaciute ad oltre il 95% del campione intervistato.

Le cialde di Caffe’ Borbone hanno ricevuto riscontri piu’ che positivi e hanno ottenuto ottime valutazioni nei tre requisiti richiesti dal premio, ovvero gradimento globale, sapore e volonta’ dell’acquisto da parte dei consumatori.

Il premio Quality Award conferma, se ancora fosse necessario, l’elevato standard qualitativo raggiunto da Caffe’ Borbone in tutti i suoi prodotti, segno indistinguibile della passione che spinge l’azienda a voler rendere la ‘pausa caffe’ – uno dei momenti piu’ piacevoli della giornata.

Per maggior informazioni: https://www.caffeborbone.it/

