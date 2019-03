presentazione della prima edizione del ‘Festival della salute globale’

Si e’ svolta mercoledi 6 marzo a Roma, nella sede della Editrice Laterza, la conferenza stampa nazionale di presentazione del Festival della salute globale.

In un mondo globale, interconnesso e sempre piu’ “piccolo”, occuparsi della salute anche di chi e’ piu’ lontano, significa curare e prevenire le malattie di chi ci sta accanto. La salute globale non e’ soltanto un diritto fondamentale di ogni uomo che vive su questa terra, ma riguarda da vicino lo sviluppo dei popoli e la pace. Per valutare lo stato di salute di una persona o di una comunita’ oggi e’ quindi necessario tener conto delle condizioni sociali, ambientali, economiche e culturali in cui ciascun essere umano vive. Si tratta di allargare lo sguardo sia in senso geografico, analizzando l’interdipendenza esistente tra fenomeni locali e globali (al Nord come al Sud del mondo), sia in senso disciplinare, perche’ ci si avvale del contributo non solo delle scienze mediche ma anche di quelle sociali e umane, dell’economia, del diritto. Questo e’ quello che propone la prima edizione del Festival della salute globale, che si terra’ a Padova dal 5 al 7 aprile 2019.

“Sono felicissimo di questa iniziativa che come Amministrazione abbiamo immediatamente deciso di supportare – ha dichiarato il sindaco, Sergio Giordani – Padova, sede di una prestigiosissima Universita’ che ha tra i suoi ambiti di studio oltre la medicina anche tutte le discipline che contribuiscono a definire il concetto di salute globale e sede del Cuamm, che l’anno prossimo festeggera’ i 70 anni dalla fondazione ed e’ partner fondamentale di questa iniziativa, e’ il luogo ideale dove sviluppare un dibattito a livello internazionale sul tema cruciale per il futuro della Terra, della salute globale. Contemporaneamente e’ importantissimo fare divulgazione, far conoscere questo approccio multidisciplinare nei confronti della salute in modo esteso al grande pubblico. E’ importante capire che il concetto di salute non vuol dire solo assenza di malattie ma riguarda anche l’intero benessere psicofisico di ogni persona, la qualita’ della vita che conduce ad ogni livello economico e sociale”.

Promotori dell’iniziativa sono il Comune e l’Universita’ di Padova. La manifestazione, progettata dagli Editori Laterza con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, si avvale della partnership di Medici con l’Africa – Cuamm. E’ realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Provincia di Padova, in collaborazione con Barilla center for food and nutrition, Promex – azienda speciale della Camera di Commercio di Padova nell’ambito del progetto “Padova looking ahead eamp; beyond”. E’ stata resa possibile dai main sponsor Fidia farmaceutici, Fondazione Msd, Gilead, Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo assicura, Roche, Sanofi e dallo sponsor Masmec, con la media partnership di Gruppo Gedi e de Il Mattino di Padova, La Stampa e Live. Si ringraziano infine l’Associazione italiana contro l’epilessia – Padova e il Musme – Museo di storia della medicina in Padova. Rosario Rizzuto, magnifico rettore dell’Universita’ di Padova.

Gli “Interventi dei partecipanti alla conferenza stampa” e il “Comunicato stampa generale” sono scaricabili dalla sezione “Documenti” di questa pagina.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190307/comunicato-stampa-presentazione-della-prima-edizione-del-%E2%80%9Cfestival-della-salute