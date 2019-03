“Per colpa del reddito grillino non trovo chi vuole lavorare”

Imprenditore denuncia: “C’e’ rischio concreto che siano disertati i colloqui”



Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Per colpa del ‘reddito grillino’ non trovo piu’ chi vuole lavorare, c’e’ il rischio concreto che siano disertati i colloqui di lavoro”. Lo ha dichiarato l’imprenditore Bachisio Ledda, fondatore e presidente di Mail Express Group, societa’ di consegna postale e istituto di pagamento per bollettini, Mav e Rav, noto al grande pubblico per essere stato protagonista del programma di Rai 2 Boss in Incognito.

“Con questo provvedimento cosi’ – ha spiegato – non c’e’ piu’ convenienza a cercare un impiego. Il timore concreto e’ che i famosi 780 euro (contributo massimo previsto) portino in dote un effetto dissuasivo nella ricerca di lavoro. Soprattutto nei lavori a basso reddito. Il rischio e’ che si disincentivi la ricerca, come per gli impieghi part-time”.

“Oggi – ha sottolineato Bachisio Ledda – un lavoratore con questo tipo di impegno porta a casa circa 700 euro al mese. Chissa’, forse con il reddito garantito preferira’ restarsene a casa a fare qualche lavoretto pagato in contanti”.

