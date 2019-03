Nuova viabilita’ in zona San Lazzaro

L’8 marzo 2019 viene aperta al traffico la nuova strada, denominata “PRUSST Arco di Giano”, che collega San Lazzaro a via Maroncelli.

Contestualmente viene chiusa via Galante, all’altezza del civico 35 in prossimita’ del cavalcavia Maroncelli, per consentire la realizzazione del nuovo cavalcavia e di un nuovo percorso ciclabile in sicurezza.

In relazione a questa nuova opera si sta realizzando una nuova bretella che collega il quartiere di San Lazzaro con il centro, i quartieri Stanga, Mortise e il sistema delle tangenziali in modo piu’ efficiente.

Una nuova strada piu’ sicura e scorrevole che sostituira’ l’ingresso e l’uscita dal passaggio stretto di via Galante e che offrira’ finalmente una nuova opportunita’ al quartiere.

Le fasi dell’opera:

nuovo collegamento stradale e ciclabile al cavalcavia Maroncelli,

collegamento diretto dell’area Est con via Maroncelli,

sistemazione di via Galante e rinaturalizzazione dell’area verde,

nuovo sottopasso ciclabile.

