Nasce a Torino la Digital Factory

Torino, 7 mar. – (AdnKronos) – Inaugurata a Torino la prima Digital factory di Italiaonline, prima internet company italiana con 5,3 milioni di utenti unici che ogni giorno navigano sulle sue web property. A tagliare il nastro della nuova struttura dedicata allo sviluppo digitale delle piccole e medie imprese l’ad di Italiaonline, Roberto Giacchi, affiancato dal presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, e dagli assessori al Lavoro di Regione e Comune, Gianna Pentenero e Alberto Sacco.

Ad oggi delle 3,7 mln di pmi italiane un terzo non ha ancora alcuna presenza online e solo il 12% promuove le proprie attivita’ attraverso il web. Per rispondere a questa esigenza, Digital Factory supportera’ le pmi attraverso un approccio a 360 gradi, a partire dalla creazione di una presenza online, passando dallo sviluppo di siti web ed e-commerce, sino alla gestione di campagne di comunicazione digitali.

”Le piccole e medie imprese, che rappresentano il motore di crescita del Paese, spesso sono ancora fuori dal mondo digitale e noi che siamo la casa digitale degli italiani e delle aziende che operano nel nostro paese non potevano non realizzare un progetto ambizioso e innovativo come quello della prima vera Digital Factory – ha sottolineato Giacchi – oggi molte delle attivita’ che facciamo per i nostri clienti le facciamo fare all’estero da delle multinazionali. Con la Digital Factory le riportiamo in Italia e soprattutto questa Digital Factory ci dara’ la flessibilita’ di lavorare in modo piu’ veloce e con qualita’ migliore. Nel solo 2019 prevediamo di internalizzare la gestione di circa 200 mila presenze on line e lo sviluppo di 12 mila siti web con prospettive di crescita importanti anche nel biennio successivo”.

Nella nuova struttura oggi lavorano 41 persone, di queste, attraverso la collaborazione tra Italiaonline e Regione Piemonte, 28 hanno avuto l’opportunita’ di partecipare a corsi di formazione specialistica per acquisire competenze digitali ma l’obiettivo della societa’, come previsto dal piano al 2020, e’ di raggiungere un organico di circa 70 persone nel prossimo biennio. ”Il nostro obiettivo e’, innanzitutto, far crescere le persone interne che abbiamo – ha spiegato Giacchi – poi il fatto di essere qui a Torino, con la tradizione che questa citta’ ha sua tecnologia e con l’universita’ di cui dispone ci pone nella condizione di poter prendere i talenti che ci servono anche dal mercato”.

”Quanto si riesce da una situazione molto critica a far tornare a splendere il sole e’ una bella notizia e il merito va a tutti coloro che ci hanno creduto, dai lavoratori che non hanno mai mollato e lo hanno fatto in modo costruttivo , a chi ha responsabilita’ manageriali perche’ ci vuole una visione e un progetto in mancanza dei quali la sola volonta’, se non e’ guidata, rischia di non avere prospettiva”, ha osservato Chiamparino mentre l’assessore Sacco ha sottolineato come le parole dell’ad di Italiaonline ”siano parole di chi crede in questo progetto e vuole che questo progetto vada avanti”.

A chiudere la cerimonia di inaugurazione ancora Giacchi ”questo progetto e’ nato grazie al contributo di tutti gli interessati alla nostra azienda, i nostri dipendenti, le nostre parti sociali, le istituzioni sul territorio che hanno accompagnato in modo concreto la nascita di questa azienda. Questo non e’ una fine, e’ un inizio, da oggi si comincia davvero. Essere qui e’ un successo ma successo ha sempre un duplice significato, da un lato significa hai fatto una cosa importante ma anche ‘e’ gia’ successo’, quindi lavoriamo insieme per i futuri successi ”.

