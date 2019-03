Matrimoni over 50 in crisi: il ruolo dei sex toys per ritrovare l’intimita’ nel nucleo familiare

(Roma, 7 marzo 2019) – Secondo l’Istat sono in aumento i divorzi dopo i 50 anni, la causa potrebbe essere la routine familiare e la perdita del piacere al letto. I sex toys vengono in aiuto per ritrovare la sintonia perduta sotto le lenzuola dopo anni di convivenza.

Roma 7 marzo 2019 – Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sulla popolazione italiana, nel 2018 si e’ registrato un aumento significativo dei divorzi. Nel guscio familiare si spegne l’intimita’ e il piacere di vivere in sintonia le emozioni, anche quelle del sesso. Viene a mancare quella energia e quel piacere tra i coniugi che li porta ad una lenta ed inesorabile noia.

Quel che stupisce dal rapporto e’ l’aumento dei divorziati, piu’ che quadruplicati dal 1991 ad oggi, principalmente nella fascia 55-64 anni, cioe’ in quella fascia d’eta’ in cui il legame dovrebbe essere cementato dai figli, dai nipoti, dalla realizzazione professionale e quindi anche familiare; in sostanza da una routine consolidata che allontana la coppia e porta alla ricerca di nuove emozioni.

Tutto cio’ accade perche’ lo stress e la routine coniugale prende il sopravvento e marito e moglie anziche’ restare ‘inguaribili – amanti, cercano distrazioni altrove, se necessario anche nell’ambito delle proprie amicizie, portando inevitabilmente alla rottura del progetto di vita insieme.

Secondo Andrea Mazzei, owner MisterSex, i dati Istat vengono confermati anche da quelli di vendita del sito e-commerce di giocattoli del piacere, comunemente conosciuti come sex toys.

‘Da quanto possiamo rilevare dai nostri dati di vendita la fascia d’eta’ che maggiormente usufruisce del piacere dell’intimita’ stimolato dai nostri prodotti e’ la categoria 25 – 34 anni, che raggiunge il 31% del totale della nostra utenza, cioe’ quella dei giovani che vogliono cercare un piacere completo sotto tutti i punti di vista. Mentre soltanto il 9% e’ rappresentato dalla fascia d’eta’ 55 – 64 anni confermando il fatto che l’amore, il piacere e il sesso si spegne. In realta’ proprio la matura consapevolezza della propria sessualita’ potrebbe riaccendere un piacere ancora all’altezza di una vita di coppia da riscoprire insieme. In questo contesto i giocattoli del piacere possono essere di grande stimolo per rigenerare l’intimita’ nel guscio familiare – .

Secondo i dati di vendita di MisterSex nei primi due mesi del 2019 l’utilizzo dei sex toys e’ in significativo aumento con una crescita costante del 20% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gli acquirenti sono uomini per il 66% e donne per il 33% divisi principalmente nelle fasce d’eta’ 25-34 e 45-54. Limitata la fascia d’eta’ oggetto del rapporto Istat che si dimostra essere quella con il maggior potenziale di crescita.

Per ritrovare la strada del progetto di vita insieme, i sex toys possono agevolare nuove esperienze di sesso, che nell’intimita’ affettiva familiare possono donare nuovi stimoli alla vita coppia.

CHI E’ MISTERSEXNato nel 2005 e’ il primo ecommerce dedicato ai prodotti per adulti, oggettistica, abbigliamento e coadiuvanti. Il primo distributore online italiano dei marchi leader del settore (Pipedream, Fifty shades of grey, Fleshlight, Doc Johnson, Topco, Joy Division, Pjur, Tenga, Nanma, Intimateline, OVO, Calexotics). Mistersex li ha tutti. Ha il piu’ alto numero di prodotti a catalogo, i prezzi piu’ competitivi sul mercato, il fatturato piu’ alto perche’ soddisfa anche le richieste piu’ particolari da circa 15 anni. Grazie ad un attento lavoro di selezione e controllo nel tempo, tutta l’attuale produzione in vendita su MisterSex e’ assolutamente sicura, realizzata con materiali di pregio che garantiscono un utilizzo confortevole e duraturo. E’ il risultato di un accurato studio di mercato e un’attenta selezione di fornitori e produttori europei e internazionali.

UFFICIO STAMPA MISTERSEX.ITEmail: [email protected]WEB: www.mistersex.itMobile: +39 347 6060 994

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)