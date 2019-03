Le Famiglie Storiche festeggiano 10 anni di Amarone DOCG

(Milano, 7 marzo 2019) – Milano, 7 marzo 2019 – Decimo compleanno per le Famiglie Storiche, l’Associazione nata nel 2009 che oggi riunisce tredici storici produttori di Amarone Docg e che promuove il vino divenuto icona vitivinicola italiana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Oggi l’Associazione commercializza annualmente circa 2,3 milioni di bottiglie di Amarone Docg, destinandone all’export circa 2 milioni (pari all’80% dell’intera quota). Nel 2009 il dato aggregato delle attuali Famiglie Storiche registrava circa 1,7 milioni di bottiglie esportate: in dieci anni quindi si e’ registrato un incremento in volumi esportati del 18%, a fronte di una continua crescita a valore e una forte affermazione negli Stati Uniti, Canada, Paesi Scandinavi e Svizzera.

‘Questi dieci anni sono stati complessi – , ha spiegato Maria Sabrina Tedeschi, attuale presidente del gruppo, ‘ma al tempo stesso affascinanti perche’ ci hanno visti impegnati insieme con un unico obiettivo: esaltare l’Amarone della Valpolicella e nel contempo divulgare l’interpretazione che le aziende associate, forti di un’antica tradizione, forniscono di questo vino – .

Anche nel 2019 le Famiglie Storiche continueranno a promuovere l’Amarone della Valpolicella in Italia e nel mondo. E’ partito da Milano un tour promozionale europeo che, in occasione dell’anniversario, tocchera’ le citta’ che nel corso degli anni hanno accolto le iniziative di promozione e sensibilizzazione dell’Associazione.

L’incontro di Milano ha visto la partecipazione di 150 operatori di settore a una degustazione delle migliori etichette delle tredici cantine, che comprendono Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre d’Orti, Venturini e Zenato.

Per maggiori informazioni: http://www.famigliestoriche.it/

