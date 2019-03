Il Presidente Mattarella consegna le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a Isabel Fernandez, Presidente dell’Associazione

(Roma, 7 marzo 2019) – Si e’ svolta al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite motu proprio’ dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 29 dicembre 2018, a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarieta’, nel soccorso, per l’attivita’ in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalita’.

Il prestigioso riconoscimento e’ stato consegnato anche alla Dott.ssa Isabel Fernandez nella qualita’ di Presidente di EMDR Italia, per l’opera di sostegno psicologico che i professionisti dell’associazione, offrono, a titolo volontario, alle vittime e testimoni di eventi traumatici. L’Associazione EMDR Italia riunisce i migliori terapeuti a livello nazionale formati, secondo gli standard internazionali, che operano tramite il metodo dell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari.

Dal 1999 l’Associazione e’ diventata un riferimento per la gestione dei disturbi legati a situazioni di stress cronico e traumatico. Dal 2001 ha contribuito alla formazione di volontari e funzionari della Protezione civile e supportato Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Esercito, Arma dei Carabinieri, Polizie locali.

Tra le attivita’ piu’ significative svolte dagli psicologi volontari dell’Associazione si segnalano: interventi a favore delle popolazioni e dei soccorritori a seguito del crollo del ponte Morandi, negli eventi sismici, in occasione di disastri naturali e attentati terroristici. Tutte le attivita’, a carattere volontario, vengono svolte in coordinamento e a supporto delle istituzioni.

(Immediapress – Adnkronos

