Este: METTIAMOCI AL LAVORO 2.0 ‘ Concorso di idee per il sito internet di promozione territoriale di Villanova di Camposampier…

METTIAMOCI AL LAVORO 2.0 – Concorso di idee per il sito internet di promozione territoriale di Villanova di Camposampiero

Il Comune di Villanova di Camposampiero ha indetto il concorso di idee “Mettiamoci al Lavoro 2.0”, per la realizzazione del nuovo sito internet di promozione territoriale.



Montepremi totale € 4.000:



€ 3.000 per il primo posto della graduatoria;



€ 800 per il secondo posto;



€ 200 per il terzo.



Il materiale (foto, video e testi) per la preparazione del demo è fornito dal Comune.



La scadenza è fissata per il 5 ottobre 2019. Tutte le info sono consultabili nel sito internet del Comune, nella sezione dedicata, al seguente link: www.comune.villanova.pd.it/c028104/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20059



Per eventuali FAQ, inoltre, è attivo l’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Avviso Concorso_Mettiamoci al Lavoro 2.0