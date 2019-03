Esercizi spirituali in Terra Santa nell’estate 2019. Dall’Angelo alla Croce, rivivere la vita di Gesù

In agosto, il 27 l’Ufficio pellegrinaggi della Diocesi, in collaborazione con Villa Immacolata organizza “Esercizi spirituali nel pellegrinaggio in Terra Santa”. Una proposta per seguire la vicenda di Gesù dall’annunciazione fino alla Passione e Resurrezione, ripercorrendone la vicenda storica. Un autentico cammino spirituale, un corso di esercizi spirituali che conduce ad una vera riflessione, con tempi dilatati, rispetto ai tradizionali viaggi in Terra Santa.

(Diocesi di Padova)