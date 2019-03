8 marzo: fioristi padova, piu controlli contro vendite abusive di mimose

Padova, 7 mar. (AdnKronos) – “Ancora un 8 marzo all’insegna di un severo richiamo alla piu severa e rigorosa attenzione nei confronti dei venditori abusivi e delle vendite irregolari di mimosa”. E’ un invito forte quello che arriva dalla Federfiori Nazionale e che Pierpaolo Varotto, presidente del Gruppo Fioristi di Ascom Padova, che rilancia “senza se e senza ma”, facendosi portavoce “di una categoria che sta subendo senza alcuna protezione e difesa l’attacco logorante del commercio illegale”.

‘In tutta Italia – afferma Pierpaolo Varotto – il nostro settore – e Padova non fa eccezione – viene pesantemente penalizzato dalla presenza invasiva di una realta di abusivi che non vengono sufficientemente contrastati dalle autorita competenti e di situazioni di vendita irregolari che, soprattutto in occasione delle ricorrenze piu seguite, si trasformano in un boomerang per l’intera categoria. Sarebbe auspicabile un coordinamento piu serrato tra le varie forze di controllo per arginare quello che non e solo un problema commerciale ma anche sociale ‘.

‘Siamo – continua Varotto – una realta nazionale di 23.000 famiglie (un centinaio per la realta provinciale padovana) che pagano regolarmente le tasse contribuiscono a creare lavoro e a rivitalizzare le citta, ma non possiamo piu tollerare di essere sottoposti all’assalto incontrollato dell’illegalita e dell’abusivismo. Ne va delle nostre realta familiari, commerciali ma anche della sicurezza e della vitalita delle nostre citta. Ricordiamoci che una vetrina che si spegne porta con se degrado e criminalita ‘.

(Adnkronos)