8 marzo: confartigianato, in veneto piu di 16 mila donne a capo di aziende individuali

Venezia, 7 mar. (AdnKronos) – Intraprendenti, determinate e con una passione per l’artigianato e la manifattura. ? l’identikit dell’esercito di 16.475 donne venete titolari di ditte individuali artigiane (al 31 dicembre 2018) che rappresentano il 9% del totale nazionale e sono lo 0,2% in piu rispetto allo scorso anno. Il Veneto e la quarta regione per numero di donne titolari di imprese artigiane. A rilevarlo i dati appena pubblicati dell’Osservatorio Donne Impresa dell’Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto.

La regione conta in totale 36.970 donne con cariche in imprese artigiane (titolari, socie e collaboratrici) che rappresentano il 21,7% del totale degli imprenditori artigiani; un’incidenza, questa, leggermente superiore al dato nazionale (21,2%). In valori assoluti siamo invece la terza regione per numero di donne con cariche in imprese artigiane (dietro a Lombardia ed Emilia Romagna).

‘A trainare il lavoro indipendente femminile – afferma Ivana Del Pizzol Presidente regionale Veneto del gruppo Donne Impresa di Confartigianato- sono le titolari di imprese artigiane, che si trovano pero a fare i conti con un welfare che non le aiuta a conciliare il lavoro con la cura della famiglia. Per questo e importante sostenere, come Confartigianato la necessita di realizzare un nuovo welfare, che faccia leva sull’innovazione digitale con piattaforme dove si incontrano domanda e offerta di servizi utili a semplificare la vita delle madri che lavorano ‘.

(Adnkronos)