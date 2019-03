ZTE vince il premio leadership tecnologica globale in infrastrutture 5G 2018

– Ogni anno, Frost & Sullivan assegna il Technology Leadership Award ad aziende che si distinguono in leadership nello sviluppo e applicazione di nuove tecnologie che offrono un significativo valore al cliente.

ZTE ha radicato la sua leadership nel 5G per aver investito massicciamente nella standardizzazione 5G e in R&S di prodotto, e di conseguenza apportato profonde competenze nelle tecnologie 5G. Avendo lavorato nell’implementazione del 5G per anni, ZTE ha lanciato una serie di prodotti commerciali quali 5G AAU all-band , trasporto 5G, 5G core network, dispositivi 5G ed altre soluzioni 5G end-to-end per preparare la commercializzazione del 5G su vasta scala.

La serie completa di stazioni base 5G di ZTE puo’ essere impiegata in vari scenari 5G, aiutando gli operatori a costruire reti 5G ad ampia copertura, alta capacita’, rapido utilizzo e convenienza economica.

In termini di architetture, le soluzioni flessibili ZTE sono in grado di soddisfare le esigenze degli operatori in varie fasi dell’implementazione del 5G, dalla modalita’ SA (stand-alone) a quella NSA (non-stand-alone).

Nel dicembre 2018, in associazione con Qualcomm e China Mobile, ZTE ha completato la prima connessione dati al mondo SA 5G 3GPP conforme ad R15 a 2,6GHz per mezzo di stazioni base 5G commerciali e dispositivi 5G.

Nel campo della rete primaria, la soluzione Convergent Common Core di ZTE, basata su 3GPP R16 SBA+, adotta le tecnologie avanzate di CUPS, il pool di risorse distribuite e il network slicing per aiutare gli operatori a costruire velocemente una rete principale agile, efficiente e convergente, rispondendo pienamente ai diversi requisiti di reti fisse 2G/3G/4G/5G e settori verticali.

Nel campo del trasporto, la soluzione Flexhaul 5G di ZTE copre tutti gli scenari che vanno dal front-haul al back-haul, primeggiando in latenza, sincronizzazione orologio ad alta precisione e network slicing. Al momento, le serie complete di prodotti di trasporto end-to-end di ZTE sono pronte per la commercializzazione.

Ad oggi, ZTE ha registrato oltre 1000 famiglie di brevetti essenziali standard (SEP) 3GPP 5G all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Inoltre, l’azienda ha avviato e rivestito un ruolo fondamentale nel promuovere l’Accesso multiplo non-ortogonale (NOMA) guidando il progetto di ricerca principale necessario per stabilire lo standard NOMA.

“ZTE comprende chiaramente i requisiti 5G degli operatori mobili ed e’ pronta a guidare gli avanzamenti delle reti di prossima generazione,” ha detto Vikrant Gandhi, direttore di settore in Frost & Sullivan. “Il portafoglio completo di prodotti di ZTE per il 5G, il suo impegno nell’innovazione sostenibile, e la lunga serie di successi nella commercializzazione di nuove tecnologie costituiscono forti ragioni per eleggerla come fornitore di prima scelta nell’implementazione delle future infrastrutture 5G.”

“ZTE e’ stata costantemente impegnata nell’innovazione tecnologica. Sfruttando la ricca esperienza acquisita con la pratica, ZTE offre grandi vantaggi nella commercializzazione massiva MIMO, verifica commerciale end-to-end, e implementazione SA di networking indipendente,” ha detto Bai Yanmin, vicepresidente e general manager dei prodotti TDD & 5G di ZTE. “ZTE e’ totalmente preparata all’utilizzo su vasta scala delle reti commerciali 5G, ed e’ fiduciosa nel promuovere la maturita’ dell’industria 5G in collaborazione con operatori e partner.”

I Best Practices Awards di Frost & Sullivan premiano le aziende nei mercati regionali e globali che dimostrano risultati straordinari e performance superiori in leadership, innovazione tecnologica, servizi al cliente e sviluppo prodotti strategici. Gli analisti del settore comparano gli attori del mercato e misurano la loro performance attraverso interviste e analisi approfondite e ricerca secondaria per identificare le migliori pratiche del settore.

ZTE e’ un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l’azienda e’ impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore la’ dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell’informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in piu’ di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo a ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE e’ impegnata nella responsabilita’ sociale ed e’ membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.zte.com.cn.

Frost & Sullivan, l’azienda della Growth Partnership, lavora in collaborazione con i clienti per sfruttare l’innovazione visionaria che dia risposta alle sfide globali e alle conseguenti opportunita’ di crescita che decreteranno il successo o il fallimento degli operatori di mercato. Per piu’ di 50 anni, abbiamo sviluppato strategie di crescita per le global 1000, le aziende emergenti, il settore pubblico e la comunita’ degli investitori. Contattaci: inizia la discussione.

