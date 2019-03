ZTE presenta una serie completa di prodotti commerciali 5G al MWC2019

– SHENZHEN, Cina, 6 marzo 2019 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provider internazionale di soluzioni tecnologiche di telecomunicazioni enterprise e consumer, ha svelato oggi una serie completa di prodotti commerciali 5G al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. I prodotti commerciali 5G di ZTE, basati su baseband e chipset RF di terza generazione e design proprietario, sono pronti per supportare esigenze di impiego di full-band e full-scenario, aiutando cosi’ gli operatori a costruire reti 5G a larga copertura, alta capacita’, rapida implementazione e costi efficienti.

BBU multimodale per costruire reti ad alta performance

Il BBU di nuova generazione, supportato da piattaforma di virtualizzazione e anni di R&S e prove sul campo, e’ il BBU 2U NG leader di settore con ampia capacita’, compatibile con 2G, 3G, 4G e 5G. E’ in grado di elaborare 30*100MHz cellule NR per rack con la massima capacita’ di elaborazione del settore. Mentre integra vantaggi di piattaforma di virtualizzazione e IT, realizza la capacita’ elastica della rete wireless e interfaccia aperta, consente la localizzazione di business innovativi, e supporta C-RAN, D-RAN e reti flessibili.

AAU serializzato per raggiungere una vasta copertura

Le serie AAU 5G di ZTE, in supporto al numero di canali da 64TR, 32TR, 16TR a 4TR, possono soddisfare i requisiti di copertura e capacita’ in aree densamente popolate e urbane in generale, sobborghi, paesini e altre realta’ sempre tenendo conto delle caratteristiche di ciascuno scenario secondo le condizioni locali, per conseguire il miglior ritorno sull’investimento. Tra loro, l’AAU 64TR-200M e’ adatto a scenari di copertura di aree densamente popolate e urbane in generale, e’ stato utilizzato in un gran numero di prove commerciali, ed e’ la scelta migliore per la prima fase di implementazione 5G.

Per aree suburbane e rurali, ci sono soluzioni piu’ economiche 32TR e 16TR, con il potente prodotto dual-band 32TR che supporta 2,6GHz e 3,5GHz. Inoltre, l’AAU 64TR-400m, usato per uno scenario di discreti punti di frequenza in banda N78, vanta le massime capacita’ di supporto di banda del settore.

Pad 5G per supportare scenari blind o hot spot

I prodotti PAD serializzati di ZTE includono i Pad RRU, Pad BBU, Pad power, e sono adatti a zone d’ombra o hot spot come vicoli stretti, gallerie, piccoli locali, luoghi turistici e di svago. Con un design compatto e antenna integrata, il Pad 5G offre una geolocalizzazione veloce e facile installazione.

Qcell 5G aumenta la copertura indoor

Per la copertura al chiuso, ZTE ha realizzato i prodotti multimodali Qcell 4G e 5G con capacita’ estesissima. Puo’ essere facilmente e rapidamente installato in scenari indoor ad alta densita’ e copertura intensa, come i centri commerciali, le palestre, gli uffici e gli aeroporti. Viene gestito in modo visivo per operativita’ e manutenzione unificate.

Grazie ai vantaggi tecnologici end-to-end, ZTE e’ impegnata a creare una rete wireless con esperienze superiori, semplicita’ e intelligenza supreme per gli operatori nell’era 5G. Ad oggi, ZTE ha collaborato con 30 operatori nel 5G in tutto il mondo, ed ha lanciato prodotti commerciali 5G end-to-end, che soddisfano appieno le esigenze della prima ondata di implementazione di reti 5G.

In futuro, ZTE continuera’ a lavorare con i suoi partner per promuovere i test 5G e accelerare la commercializzazione del 5G nel mondo, per fornire cosi’ agli utilizzatori globali delle diverse esperienze 5G.

