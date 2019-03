ZTE presenta lo smartphone Blade V10 dotato di tecnologia AI “Smart Selfie” da 32 MP e processore Octa-Core

– BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2019 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali provider internazionali di soluzioni di telecomunicazione, enterprise e consumer technology per l’Internet mobile ha presentato oggi il nuovo smartphone Blade V10 ZTE, provvisto di fotocamera AI “smart selfie” da 32 MP, schermo waterdrop e processore octa-core. Contemporaneamente, ZTE ha presentato Blade V10 Vita, che conquistera’ i giovani per il rapporto prezzo/performance e l’esperienza innovativa che assicura. Il modello Blade V10 sara’ lanciato a marzo sui mercati cinese ed europeo e ad aprile su quello latino-americano.

Fotocamera AI “Smart Selfie” da 32 MP

Tra le nuove funzioni di Blade V10 spiccano la fotocamera anteriore fotosensibile potenziata da 32 MP e l’avanzata tecnologia AI “smart selfie”. La tecnologia AI consente infatti di regolare e perfezionare i selfie di questa eccellente fotocamera per creare foto di altissima qualita’, senza perdere il minimo dettaglio nemmeno in ambienti retro o scarsamente illuminati. Come nel caso del modello precedente Blade V9, questa nuova generazione produce immagini piu’ nitide e precise anche di notte.

Il Blade V10 di ZTE applica la tecnologia AI di riconoscimento delle scene ed e’ in grado di identificare oltre 300 situazioni in modalita’ anteprima per adattare di conseguenza la tecnologia della fotocamera impiegata e ottenere scatti perfetti. Inoltre, il modello e’ dotato di una fotocamera AI doppia da 16 MP per perfezionare ulteriormente la cattura dei momenti scarsamente illuminati.

Design elegante e schermo waterdrop

Il Blade V10 di ZTE vanta un design molto compatto con un’originalissima curvatura. Presenta uno schermo waterdrop con margine sottilissimo e sensori nascosti, ed e’ facilmente gestibile con una mano sola. La lavorazione a strati di porcellana e lo stampaggio ad alta precisione riproducono la sensazione tattile della ceramica. Il corpo compatto offre una visione immersiva e piu’ ampia grazie allo schermo ad alta densita’ da 6,3″ con rapporto al 90,3%, 2280*1080 FHD+ e 400PPI.

Processore Octa-core e motore di accelerazione AI

ZTE Blade V10 presenta il nuovissimo sistema Android P, l’interfaccia utente MiFavor9.0 e un potente processore octa-core superiore, per un’esperienza d’uso fluida e intuitiva. Il motore di accelerazione AI di nuova generazione ottimizza la user experience e offre diverse funzioni AI tra cui l’assistente vocale, il riconoscimento facciale, il riconoscimento di immagini, l’assistente di gioco e il risparmio energetico smart.

Informazioni su ZTE

ZTE e’ un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia nel settore dell’ICT mobile, ZTE e’ impegnata nell’offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la societa’ fornisce prodotti e servizi a piu’ di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attivita’ di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE e’ fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilita’ sociale d’impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn.

