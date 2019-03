ZTE presenta il primo sistema operativo di network slicing 5G basato su AI pronto per la commercializzazione

– Il sistema introduce il concetto delle 3A: Apprendimento, Automazione e AI, supporta un’agile implementazione dello slicing, l’analisi intelligente e proprieta’ di self-healing veloce. La soluzione semplifica notevolmente il funzionamento della rete 5G, migliorando l’efficienza O&M di oltre il 30% e riducendo del 20% i costi di costruzione della rete.

Sfruttando l’apprendimento automatico e avanzate tecnologie algoritmiche, CloudStudio, il sistema di slicing della rete di livello carrier progettato da ZTE, genera oltre 8.000 repository di regole RCA (root cause analysis) estrapolate dalla ricca esperienza O&M acquisita da ZTE in piu’ di 400 progetti di cloudification condotti in tutto il mondo e supporta funzionalita’ di online scaling e upgrading.

Il sistema CloudStudio di ZTE implementa il filtraggio automatico e intelligente degli allarmi basato su tempi, correlazioni e altre norme. Grazie al riferimento al repository di regole RCA del sistema individua velocemente in pochi minuti il motivo del problema semplificando in gran misura l’O&M.

Inoltre, CloudStudio ZTE si occupa di eseguire la gestione fluida e l’adeguamento dinamico delle risorse per cloud pubblici e privati. Quando il workload raggiunge il picco massimo, CloudStudio attiva automaticamente il cloud pubblico per l’assegnazione delle risorse on demand. Non appena l’attivita’ riprende il livello normale, il sistema libera le risorse impiegate nel cloud pubblico. CloudStudio consente agli operatori di raggirare cosi’ la necessita’ di costruire una rete offrendo loro la possibilita’ di sfruttare una capacita’ di gran lunga maggiore e di ottenere un risparmio sui costi di costruzione del 20%.

Grazie allo slicing, gli operatori possono creare molteplici reti virtualizzate end-to-end sulla stessa infrastruttura fisica per fornire ai vari settori verticali servizi di rete differenziati e di comprovata qualita’.

Quale provider leader di soluzioni di comunicazione integrate, ZTE collabora attivamente con operatori e partner dei settori verticali, con progetti che includono reti intelligenti, controlli industriali e UAV (unmanned aerial vehicle), per promuovere la distribuzione commerciale del network slicing 5G. Al contempo, ZTE supporta gli operatori nello sviluppo di nuovi modelli, quali B2B e B2B2C, sviluppati sulla base del modello B2C tradizionale, creando nuove opportunita’ nell’ecosistema 5G.

Informazioni su ZTE

ZTE e’ un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia, ZTE e’ impegnata nell’offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la societa’ fornisce prodotti e servizi a piu’ di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attivita’ di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE e’ fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilita’ sociale d’impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn.

Ulteriori informazioni su SDN/NFV: sdnfv.zte.com.cn/, openlab.zte.com.cn

