ZTE conferma all’MWC 2019 il proprio ruolo di azienda trainante nello sviluppo globale del 5G, presentando una ricchissima vetrina di e

– Nel corso dell’MWC, ZTE mostrera’ inoltre il primo dispositivo 5G del marchio, disponibile sui mercati cinese ed europeo a partire dalla prima meta’ del 2019. Verra’ inoltre presentata l’innovativa Blade V10 Series, a conferma dell’impegno continuo di ZTE nell’offerta di user experience senza precedenti anche per i piu’ giovani. Altre attesissime dimostrazioni tecniche riguardano le soluzioni per 5G Indoor Customer Premises Equipment (CPE), Internet of Things ( IoT), Internet of Vehicles (IoV) e Mobile Broadband (MBB).

In linea con il tema dell’evento di quest’anno, “Connettivita’ intelligente”, ZTE dara’ inoltre spazio alle proprie reti minimaliste intelligenti end-to-end, dotate di abilitazione totale al servizio, costruzione per la biosfera, prestazioni superiori, architettura minima e accesso RAN (Radio Access Network) 5G pienamente convergente agile e intelligente.

Inoltre, ZTE illustrera’ la soluzione Unisite che impiega prodotti base station in serie. Capaci di alta integrazione, performance eccellenti e funzioni multi-frequenza e multi-modalita’, questi prodotti sono concepiti per operatori pronti a portare avanti lo sviluppo commerciale del 5G. La soluzione Unisite semplifica lo sviluppo della rete 5G, riduce i costi e incrementa l’efficienza. Sfruttando architetture SBA (Service-based Architectures), la prima soluzione Common Core 5G del settore progettata da ZTE supporta l’accesso e la convergenza completa di sistemi 2G/3G/4G/5G/reti fisse, nonche’ 3GPP R15 SA e NSA, per l’implementazione dell’architettura in un’unica fase.

ZTE e’ pronta e preparata per il pieno sviluppo commerciale del 5G. L’azienda ha completato la prima verifica mondiale di copertura per il servizio 5G end-to-end basato su terminali mobile 5G, consolidando la propria posizione all’avanguardia nel settore delle soluzioni 5G. Quale leader in questo campo, ZTE si impegna a collaborare con i partner per la costruzione di un ecosistema piu’ aperto e promuove lo sviluppo commerciale del 5G definendo inoltre i parametri per la sicurezza della rete e i sistemi di conformita’.

“Grazie a vantaggi tecnologici completi, ZTE si dedica alla creazione di una rete wireless estremamente ricca di eccellenti servizi 5G, O&M 5G intelligenti e caratterizzata da una semplificata distribuzione del 5G per gli operatori dell’era 5G” ha dichiarato Ms. Cui Li, Vice President di ZTE Corporation. “Forte di una serie di prodotti commerciali compatibili con tutte le tecnologie RAT (Radio Access Technologies) e tutti gli scenari possibili, ZTE sara’ in grado di creare reti semplici e convergenti per gli operatori di tutto il mondo. Con il supporto dell’AI, ZTE sta sfruttando i diffusi dati di intelligence per costruire una rete 5G ultra-smart e on-demand, senza pari quanto a prestazioni ed efficienza.”

Tutte le soluzioni ZTE all’MWC 2019L’offerta di ZTE e’ unica quanto ai servizi di supporto al processo di commercializzazione del 5G globale e prevede una suite completa di soluzioni end-to-end che aiutano gli operatori a creare semplici reti commerciali 5G intelligenti. All’MWC, l’azienda condividera’ esperienze pratiche ottenute dalla distribuzione e dalla gestione del 5G per dimostrare agli operatori le potenzialita’ commerciali di reti SA (Standalone) e NSA (Non-standalone). Ecco gli appuntamenti previsti:

In prima linea con il 5G e ZTELa prima fase nella costruzione di una rete 5G e’ la selezione della tecnologia di trasporto. I tre scenari di applicazione principali del 5G determineranno la direzione dell’innovazione in termini di miglioramenti e upgrade all’infrastruttura di rete. Per porre le fondamenta dell’era 5G, ZTE ha investito cospicuamente su piu’ livelli dell’infrastruttura di rete:

ZTE e’ pronta a creare un ecosistema 5G e a risolvere le problematiche tecniche che emergono durante la transizione grazie all’offerta di soluzioni end-to-end che includono chipset, tecnologie chiave e prodotti seriali end-to-end, fino a convergenza di rete, evoluzione LTE, applicazioni di intelligenza pan-artificiale ed esplorazione di applicazioni 5G. In collaborazioni con ZTE, gli operatori potranno implementare una rete commerciale 5G intelligente e ultra-semplice per un’experience 5G positiva e senza pari.

Informazioni su ZTEZTE e’ un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia nel settore dell’ICT mobile, ZTE e’ impegnata nell’offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la societa’ fornisce prodotti e servizi a piu’ di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attivita’ di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE e’ fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilita’ sociale d’impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn

