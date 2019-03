Wedding Awards 2019, annunciati i vincitori italiani del settore nozze

(Milano, 6 marzo 2019) – – Matrimonio.com, il portale italiano leader nel settore nuziale, ha annunciato i vincitori della VI edizione dei Wedding Awards

– Questo importante riconoscimento, che quest’anno celebra la sua sesta edizione, e’ l’unico nel settore che premia i fornitori basandosi esclusivamente sulle opinioni e i giudizi online delle coppie che hanno fruito dei loro servizi.

Milano, 6 marzo 2019 – Matrimonio.com, il portale italiano leader nel settore nuziale, ha annunciato i vincitori della sesta edizione dei Wedding Awards 2019, uno dei premi di riferimento e di maggior prestigio del settore nuziale, che ha visto quest’anno la partecipazione di piu’ di 56.000 aziende e fornitori da tutte le regioni d’Italia.

Ogni anno, Matrimonio.com assegna i premi Wedding Awards a tutte le aziende e fornitori del settore wedding che durante l’anno precedente hanno avuto maggior rilievo per i servizi offerti agli sposi. Questo importante riconoscimento, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, e’ l’unico nel settore che premia i fornitori basandosi esclusivamente sulle opinioni e i giudizi online delle coppie che hanno usufruito dei loro servizi.

Come accade ormai da sei anni, durante il primo trimestre dell’anno i professionisti del settore nuziale attendono con impazienza l’annuncio dei vincitori dei Wedding Awards assegnati da Matrimonio.com. Oggi il portale internet leader in Italia nel settore dell’organizzazione dei matrimoni ha svelato i nomi delle migliori aziende del settore. Nello specifico, il premio e’ stato assegnato al 5% delle aziende registrate su Matrimonio.com con piu’ recensioni da parte degli sposi e con le valutazioni migliori, basandosi su diversi criteri, come la qualita’, la professionalita’, il rapporto qualita’/prezzo e la flessibilita’.

Per questa edizione dei Wedding Awards sono state espresse piu’ di 100.000 opinioni e giudizi online da parte di coppie di sposi che hanno fruito in precedenza dei servizi di tali fornitori, riconosciuti come i migliori nella loro categoria. Si tratta, dunque, di uno strumento fondamentale perche’ non solo mette in risalto il lavoro eccellente dei fornitori per tutti i servizi offerti alle coppie, ma aiuta anche i nuovi sposi ad orientarsi piu’ facilmente nella scelta del fornitore ideale per l’organizzazione del loro matrimonio. Un connubio perfetto per ottenere il massimo della qualita’ da un portale che offre un prodotto completo a tutti gli iscritti.

Tra i vincitori di questa edizione si annoverano Villa Zaira (Puglia), Blue Marlin Club (napoli) e La Barcella (Lombardia) nella categoria ‘Banchetto – o Grazia d’Anna (Sicilia) e Fotografia Casaluci (Lecce) nella categoria ‘Fotografia e video – . Nella categoria ‘Sposa e accessori – , una delle piu’ importanti per la sposa, troviamo, tra gli altri, Abbigliamento Liverani Lugo (Emilia-Romagna) e Le Spose di Rosy (Toscana). Nella lista dei premiati di quest’anno anche Matteo Geri Eventi (Lazio) o Florever (Piemonte).

“Noi di Matrimonio.com consideriamo essenziali le opinioni degli sposi perche’ testimoniano la loro esperienza personale con i fornitori e per questo pensiamo che debbano essere proprio loro a valutare e premiare le aziende. Si tratta di un premio che viene assegnato esclusivamente dai clienti che hanno gia’ usufruito dei servizi dei fornitori e, per questo, e’ di grande aiuto per i futuri sposi nell’individuare i migliori professionisti del settore. Allo stesso tempo, costituisce un forte incentivo per le imprese”, spiega Nina Pe’rez, CEO di Matrimonio.com. ‘I fornitori sono una componente fondamentale in tutto il processo di organizzazione delle nozze e aiutano le coppie a rendere ancora piu’ speciale ed indimenticabile questo giorno tanto atteso”.

I Wedding Awards sono stati creati nel 2013 per premiare, tra piu’ di 56.000 aziende del mondo del Wedding presenti su Matrimonio.com, quelle che hanno ricevuto le migliori recensioni dei clienti considerando anche la continuita’ del servizio offerto.

18 in tutto le categorie premiate, tra cui le principali sono: Banchetto, Catering, Fotografia e Video. Tra le altre categorie premiate troviamo: Musica, Auto matrimonio, Trasporto, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e Decorazioni, Animazione, Torte Nuziali, Sposa e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria e Luna di miele.

L’elenco completo dei vincitori per regione e’ consultabile all’indirizzo www.matrimonio.com/wedding-awards

I risultati di questi Wedding Awards saranno una sorta di ‘mappa – per aiutare i futuri sposi ad orientarsi durante l’organizzazione del loro grande giorno.

