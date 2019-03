Vaccini: studio danese, nessuna relazione con autismo

Roma, 6 mar. (AdnKronos Salute) – Mentre in Italia si riaccendono le polemiche sull’obbligo di vaccinazione per andare a scuola, una ricerca danese smentisce ancora una volta il legame tra vaccini e autismo. Lo studio, condotto su oltre 600 mila bambini e pubblicato sugli ‘Annals of Internal Medicine’, ha dimostrato come statisticamente non ci sia relazione tra vaccinazioni e autismo. Sono ancora in molti a sostenere che l’autismo sia causato, o comunque favorito, dalle vaccinazioni. Ebbene, il maxi-studio da’ un nuovo colpo alla ‘regina delle fake news’.

I ricercatori danesi hanno seguito 657.461 bambini nati dal 1999 al 2010, monitorando dati su vaccinazioni, diagnosi di autismo e altri fattori di rischio. Circa 625.800 erano stati vaccinati e 31.619 no. Ebbene, i primi non sono risultati piu’ suscettibili all’autismo. Infatti in totale sono stati diagnosticati 6.517 casi di autismo: 5.992 casi tra i piccoli vaccinati (0,96%) e 525 tra i non vaccinati (1,7%). “L’esitazione nei confronti dei vaccini e’ in aumento – commenta l’autore dello studio, Anders Hviid, in un messaggio alla Cnbc – Oggi ne vediamo i risultati, sotto forma di numerose epidemie di morbillo in Europa e Usa”.

“Dunque, ricapitoliamo: l’incidenza dell’autismo e’ stata dello 0,96% tra i bambini vaccinati e dell’1,7 % tra i bambini non vaccinati – sottolinea il virologo Roberto Burioni, commentando lo studio su ‘Medical Facts’ -Questi sono numeri. Puri e semplici numeri. Che confermano quello che dicono tantissimi altri studi, ovvero che l’incidenza dell’autismo nei bambini vaccinati e nei bambini non vaccinati e’ identica, il che significa inequivocabilmente che i vaccini non aumentano in nessun modo il rischio di sviluppare l’autismo. Chi continua a raccontare il contrario ha il dovere di portare dati a supporto. Oppure di tacere”, conclude.

