Twitta video osceno su Carnevale, bufera su Bolsonaro

Brasile, 6 mar. (AdnKronos) – Un video osceno, postato su Twitter dal presidente Jair Bolsonaro per attaccare il Carnevale, ha provocato una tempesta di polemiche in Brasile. “Non mi sento a mio agio a mostrarlo”, ma bisogna “far vedere la verita’ perche’ la gente possa conoscerla”, ha twittato il presidente brasiliano, allegando un video in cui si vedono scene di masturbazione e minzione durante i festeggiamenti in strada per il Carnevale brasiliano.

L’inziativa di Bolsonaro irrompe in un Carnevale dove il presidente dell’estrema destra populista e’ stato piu’ volte preso di mira nei carri allegorici. Ma invece di scandalizzarsi per il contenuto del video, moltissimi internauti hanno attaccato Bolsonaro per aver scelto di condividere immagini oscene, riferiscono i media brasiliani. Twitter ha intanto apposto un avvertimento agli utenti che volessero visualizzare il video, sottolineando che contiene immagini “sensibili”.

