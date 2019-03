Rdc: nessuna coda ai caf del veneto (2)

(AdnKronos) – “Negli ultimi tre mesi abbiamo assunto 30 persone proprio per far fronte alle richieste sul reddito e sulla pensione di cittadinanza – spiega da parte sua l’Ad del Caf della Cgil di Padova Elisa Contegiacomo – tra ieri e oggi abbiamo raccolto 150 domande al telefono ed ora stiamo fissando gli appuntamenti in sede che verranno distribuiti nei prossimi giorni. C’ e molta aspettativa da parte della gente, che pero sembra gia molto ben informata sui requisiti necessari per avere il RdC”.

“Secondo la nostra banca dati sono 6 mila i potenziali utenti che hanno i requisiti, Isee e residenza in primis, a Padova e provincia per poter richiedere il reddito di cittadinanza, si tratta in gran parte di nuclei familiari, di questi, 250 sono gli over 67 anni – spiega Pontegiacomo – mentre l’intera platea potenziale nella provincia dovrebbe aggirarsi su 22 utenti”.

