Rdc: de vecchi (caf cisl), ‘in veneto gia fissati mille appuntamenti’

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – “Alle 13 di oggi abbiamo elaborato a livello veneto 50 pratiche di RdC e alcune di Pensioni di Cittadinanza. Abbiamo inoltre fissato nelle nostre agende gia mille appuntamenti per i prossimi giorni. Alla presenza fisica agli sportelli nelle sedi, e stata preferita appunto la telefonata preventiva per fissare l’appuntamento, come d’altronde sono abituati i nostri utenti”, A sottolinearlo all’Adnkronos e il Presidente dei Caf Cisl del Veneto Lorenzo De Vecchi.

“Insomma, non c’e stato alcun assalto ne code agli sportelli, anche se in vista del nuovo servizio per l’accoglimento delle domande di RdC, avevamo potenziato decisamente il nostro servizio di call center in molte delle 450 sedi del Caf Cisl del Veneto”, spiega il responsabile.

(Adnkronos)