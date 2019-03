Pd: bisato (veneto), ‘in regione piu votanti delle primarie del 2017’

Padova, 4 mar. (AdnKronos) – “Samo veramente soddisfatti, bisogna sottolineare innanzitutto la straordinaria riuscita in termini di partecipazione: ieri 86.900 mila persone hanno deciso di uscire di casa e andare a votare nei gazebo per le primarie del Pd anche qui in Veneto, duecento votanti in piu rispetto al 30 aprile del 2017”. Cosi un piu che soddisfatto Alessandro Bisato, segretario del Pd in Veneto, commenta all’Adnkronos il risultato delle primarie in regione.

“In pratica il Veneto da solo fa da contraltare ai 50 mila che votano sulla Piattaforma Rosseau a livello nazionale – sottolinea – Quindi, il nostro milione e 800 mila persone che hanno votato alle primarie di ieri danno il segno di una vitalita interna e di una democrazia che fa bene al Paese, ma soprattutto tacita decisamente chi dava il centrosinistra e lo stesso Pd per morenti”. E il segretario dem del Veneto continua: “E’ stata una grande vittoria per Zingaretti. E da tutta la base ieri abbiamo sentito una cosa sola: unita, e su questa strada che dovremo tutti lavorare”.

“Ora, ci sono due scadenze importanti: le elezioni europee e le amministrative: li dovremo avere la forza di interpretare le nuove istanze che vengono dal Veneto, che vuole la ripresa economica, che si completino le infrastrutture e piu attenzione per l’ambiente sempre piu degradato, e che deve essere coniugato con lo sviluppo”.

