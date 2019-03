Maschere e riti antichi: il fascino dei “Carnevali della tradizione” conquista Venezia

5 marzo 2019

Pieno successo per l’iniziativa dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia: sette i gruppi che si sono esibiti, oltre 300 i figuranti coinvolti. Presente anche una delegazione del comitato Provinciale Pro Loco di Padova che ne ha curato l’organizzazione.

Protagonisti le “Maschere di Tricarico”, le “Meraviglie di Puglia-Carnevale Barocco alla Corte di Lecce”, il “Carnevale tradizionale mocheno: il betschato”, i “Gruppi Boes e Merdules di Ottana”, il “Carnevale di Civitella di Romagna”, la “Corte di Re Bertoldo” dal Carnevale di San Giovanni in Persiceto e l’ “Associazione Regaliamo un sorriso da Grantorto (Padova)”.

Il fascino di maschere antiche, l’atmosfera di sfilate e danze che affondano le radici nella tradizione, la spettacolarità di rappresentazioni colorate e gioiose. Lo spettacolo dei Carnevali della Tradizione è andato in scena in piazza San Marco e ha colto nel segno, portando alla ribalta della manifestazione veneziana una parte di quel patrimonio culturale immateriale che rappresenta la storia della nostra penisola.

Sette i gruppi individuati dall’Unione delle Pro Loco d’Italia, provenienti da Puglia, Trentino, Veneto, Sardegna, Emilia-Romagna e Basilicata, con oltre 300 figuranti coinvolti. Le esibizioni sono state presentate e coordinate dagli speaker ufficiali del Carnevale, gli attori della Compagnia Pantakin.

L’evento è stato aperto dalle magiche atmosfere e dalle musiche ritmate del “Carnevale Barocco alla Corte di Lecce” (Puglia).

A seguire i volti neri di fuliggine e i copricapi coloratissimi dei coscritti (i ragazzi che compiono diciotto anni) accompagnati da der bètscho, de bètscha (il vecchio e la vecchia) e der òiartroger (il raccoglitore delle uova) del “Carnevale tradizionale mocheno: il betschato” (Trentino-Alto Adige).

È stata poi la volta dei colori sgargianti e degli abiti fiabeschi dell’“Associazione Regaliamo un sorriso da Grantorto (Padova)” che, nell’occasione, ha consegnato un assegno a sostegno della ricerca per la “Città della Speranza di Padova”. Sul palco di piazza San Marco è stata, poi la volta dei “Gruppi Boes e Merdules di Ottana” (Sardegna): i “Boes e merdules” (il bue e il suo padrone) con le maschere di legno nero, il tintinnare dei campanacci e i corpi ricoperti di pellicce. E, ancora, alla “Corte di Re Bertoldo – Carnevale di San Giovanni in Persiceto” (Emilia-Romagna) dove la stella indiscussa è stata Bertoldo, il contadino “scarpe grosse e cervello fino” che ha portato tutta la vitalità della gente dei suoi luoghi.

Sempre dall’Emilia Romagna i gruppi mascherati provenienti da Civitella di Romagna per un carnevale che, secondo documentazioni storiche negli archivi comunali, affonda le sue radici nel 1770. E, per finire le “mucche” e i “tori” di Tricarico (Basilicata), con i loro cappelli a falda larga, i nastri multicolori e i foulard dai colori sgargianti al collo, ai fianchi, alle braccia ed alle gambe.

“I “Carnevali della tradizione” costituiscono una significativa testimonianza dello straordinario patrimonio culturale immateriale di cui è ricca l’Italia. Un tesoro che l’Unione delle Pro Loco valorizza e promuove, tutti i giorni” ha commentato al margine dell’esibizione, Antonino La Spina presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco. “Un risultato importante conseguito grazie all’assessorato al turismo del di Venezia, alla direzione del Carnevale e a tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa”.

“Anche in questa seconda edizione abbiamo centrato l’obiettivo di far parlare i valori delle Pro Loco, ossia la tradizione culturale, l’identità locale, la collaborazione, offrendo un palcoscenico assolutamente eccezionale al mondo del volontariato” sottolinea il responsabile del dipartimento Patrimonio Culturale dell’Unpli Fernando Tomasello.

“Per questo siamo felici di aver coinvolto anche il Veneto con un risvolto sociale importante, legato al tema della salute e della ricerca”. Si unisce all’apprezzamento per la giornata anche Paola Mar, assessore al turismo del Comune di Venezia: “Questa iniziativa di vera e propria rete culturale attraverso l’Italia delle tradizioni, proposta dalle Pro Loco dell’UNPLI, dimostra come possa esserci una fruizione rispettosa della storia, dei luoghi, del nostro ricchissimo patrimonio, in piena condivisione degli obiettivi della campagna #EnjoyRespectVenezia. In questo le Pro Loco sono un esempio virtuoso. Grazie all’UNPLI e grazie anche alla nostra partecipata Vela S.p.A.”

“E’ stato un momento di grande spettacolo che ha arricchito di folclore e tipicità il Carnevale di Venezia” ha sottolineato l’assessore al turismo della Regione del Veneto Federico Caner. “Questo conferma il ruolo importantissimo che le Pro Loco hanno per lo sviluppo del turismo e che il grande lavoro fatto assieme dalla Regione del Veneto e dall’UNPLI sul territorio sta dando i suoi frutti”.

I Carnevali della tradizione si inseriscono nella complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale culturale avviata da tempo dell’Unione Nazionale delle Pro Loco: un’attività riconosciuta dall’UNESCO presso cui l’Unpli è accreditata.

Vedi l’intervista al presidente nazionale Antonino La Spina: https://www.dropbox.com/s/qcpl0n3y6h3p2oj/itwLASPINA.mp4?dl=0

Vedi l’intervista al Responsabile del Dipartimento cultura Fernando Tomasello:https://www.dropbox.com/sh/acdwcqjs8g1zb9z/AABEDVh1XnQRkoCTw6s2EUnYa?dl=0&preview=tomasello.mp4

(Proloco Padova)