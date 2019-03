Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dall’8 al 10 marzo

Il Centro Culturale di Padova propone appuntamenti diversificati e aperti a tutti.

Nel fine settimana dall’8 al 10 marzo:””

Spettacolo teatrale concertato “Strade blu”

Spettacolo di musica e teatro sull’America rurale tra elsquo;800 e elsquo;900

Proiezione di “Choose love” e incontro con Thomas Torelli

Incontro con il regista romano Thomas Torelli

Incontro “Donne e libera professione”

Incontro dedicato alla libera professione, con la testimonianza di donne che operano in settori prevalentemente tecnici e scientifici

Mostra “Storia del passato: mestieri, usanze e quotidianita’ popolari venete”

Esposizione di oggetti e strumenti della societa’ rurale padovana risalenti al primo dopoguerra

Mostra “Spettacoli di luce 1 – un percorso interattivo dalla camera oscura alla nascita del cinema” – anno 2019

Percorso espositivo sulla storia del cinema

Laboratori didattici “L’Arte nel segno della legalita’”

Appuntamento per bambini dai 5 agli 10 anni

Mostra fotografica “Giovanni Umicini per Padova”

Esposizione permanente di street photography

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190305/le-iniziative-del-centro-culturale-altinatesan-gaetano-dall8-al-10-marzo