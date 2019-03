Industria 4.0: a padova continua a crescere, 150 big a i- tronik (2)

(AdnKronos) – Come ogni anno le aziende presenti illustreranno le soluzioni piu innovative e tecnologiche ideate per migliorare la produttivita aziendale. I-Tronik durante la tre giorni dara l’opportunita di testare Restorage, un sistema logistico interamente automatizzato del quale I-TRONIK detiene quattro brevetti che, in linea con lo spirito di Industria 4.0, permette una gestione integrata e automatizzata del ‘magazzino ‘ garantendo un abbattimento di oltre il 60% dei tempi di carico delle merci e dell’80% di quelli di scarico. Si tratta di una macchina modulare che puo arrivare fino a 13 metri di lunghezza, in grado di smistare la merce in arrivo e di disporla in ordine secondo le esigenze della linea di produzione.

‘Qui in Italia Industria 4.0 e stata incentivata – continuano i soci di I-TRONIK Stefano Germani, Michele Mattei e Lorenzo Rizzoli – ma quello che vediamo ogni giorno anche in altri Paesi e che ovunque si sta spingendo verso l’automazione dei processi produttivi e la comunicazione tra macchine, con protocolli per un dialogo tra macchine sempre piu intelligenti e sempre piu sofisticati come il recente protocollo Hermes. Non e un caso che le nostre macchine siano in buona parte tutte gia Hermes compliance”

I-TRONIK nasce nel 1993 a Padova da un gruppo di professionisti del settore di pluriennale esperienza. L’azienda negli anni si e andata specializzando nella commercializzazione di macchine e prodotti per la realizzazione di schede elettroniche arrivando nel 2018 a raggiungere i 13 milioni di euro di fatturato, con un raddoppio dei volumi d’affari dal 2013 ad oggi e un +13% di crescita rispetto al 2017. Attualmente conta una ventina di dipendenti impiegati nella sede a Vigonza (Padova). Da piu di un decennio organizza nella sua sede una tre giorni di workshop che richiama aziende del settore di tutto il mondo.

