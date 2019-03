In arrivo ‘Indomite 2’, 15 nuovi ritratti a fumetti di donne coraggiose

Roma, 6 mar. – (AdnKronos) – Le indomite non si arrendono mai. Quindici nuovi ritratti di donne che hanno superato ogni ostacolo per vivere la vita che avevano scelto. Arriva in libreria l’8 marzo ‘Indomite – Volume 2′ (edito da Bao Publishing), che completa la raccolta delle biografie di donne straordinarie firmata dalla fumettista e blogger francese Pe’ne’lope Bagieu, apparsa sul blog del quotidiano Le Monde in Francia. Pe’ne’lope Bagieu ci regala cosi’ altri quindici ritratti di donne che hanno vissuto la vita che volevano, senza curarsi dei limiti che il loro contesto storico o sociale voleva imporre loro.

Da Hedy Lamarr, attrice bellissima che era anche una grande inventrice, a Sonita Alizadeh, sposa bambina siriana diventata rapper per dare forza a chi, come lei, ha sentito di non avere il controllo del proprio destino, fino a Peggy Guggenheim, collezionista e amante dell’arte moderna. Nel 2007, Pe’ne’lope Bagieu, nata a Parigi nel 1982, crea il blog a fumetti ‘Ma vie est tout a’ fait fascinante’ (www.penelope-jolicoeur.com), in cui racconta episodi della sua vita quotidiana, raccolti successivamente nella pubblicazione dell’omonimo libro.

In seguito illustra le avventure di Jose’phine e si cimenta in varie collaborazioni con la stampa, l’editoria e la pubblicita’. Nel 2010 pubblica il suo primo racconto di largo respiro, ‘Cadavres exquis’, per la Casa editrice Gallimard. Due anni dopo, per Delcourt, disegna con Boulet ‘La Page blanche’. Nel 2013, nel corso del Festival Internazionale del fumetto di Angoul?me, viene nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Lo stesso anno collabora con Joann Sfar per il libro ‘Stars of the Stars’, sempre pubblicato con Gallimard. Con lo stesso editore pubblica nel 2015 California Dreamin’, che nel 2017 viene portato in Italia dalla casa editrice Bao Publishing. Sul suo blog Les Culotte’es su Le Monde pubblica le storie di donne che fanno cio’ che vogliono che in Italia sono state pubblicate da Bao Publishing nei volumi Indomite – Volume 1 (2018) e Indomite – Volume 2 (2019).

(Adnkronos)