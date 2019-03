Hublot e Marc Ferrero celebrano la donna, eroina dei tempi moderni

– BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERO

La Maison di Alta Orologeria svizzera Hublot e Marc Ferrero, pittore che ha dato vita alla Storytelling Art, svelano il Big Bang One Click Marc Ferrero. Un tributo all’unicita’ della donna del XXI secolo, che si distingue per la molteplicita’ dei suoi ruoli e che in questo cronografo esclusivo personifica l’eroina dei tempiu’ moderni. Un approccio esplorativo all’arte e all’orologeria.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831591/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Blue.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831592/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Pink.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831593/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Watches.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831594/Marc_Ferrero_Blue_Watch.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831595/Marc_Ferrero.jpg )

Una Musa, la donna del XXI secolo

Moglie, madre, amica, amante, imprenditrice, femme fatale, icona della moda o dea della notte, con lo scorrere delle ore la donna dei tempiu’ moderni emerge imprevedibile, molteplice, ma sempre unica. Disarmante, si compiace delle avventure semplici o complesse che la sfidano; sfoderando il suo fascino gioca con le vite che riempiono ogni suo giorno.

Big Bang One Click Marc Ferrero

Il quadrante racconta la storia di questa eroina dei tempiu’ moderni con Lipstick, opera iconica dell’artista. Enigmatica, dietro gli occhiali scuri, rimane regale di fronte agli imprevisti, afferma la sua femminilita’ armata di rossetto. Spinelli in diverse sfumature di rosso, topazi per la versione turchese, quarantadue gemme adornano la lunetta della nuova cassa di 39 mm adatta ai polsi femminili. Una sola pressione e il cinturino in pelle cede il posto alla versione in alligatore e caucciu’, un tocco di raffinata eleganza da sfoggiare all’occorrenza. Declinata in rosso e turchese, la serie speciale e’ dotata del sistema di attacco brevettato “One click” e verra’ realizzata in 50 esemplari per ciascun colore.

‘Quale idea innovativa e moderna propone la sua pittura? Rispondo senza esitazione: la fusione… Il fatto di utilizzare nello stesso lavoro o nelle mie varie opere grafiche stili diversi (cubismo, impressionismo, surrealismo, figurativo, ecc.), proprio come un regista cinematografico utilizza gli effetti speciali per raccontare una storia, per me rappresentera’ sempre una sfida estremamente eccitante.’

Marc Ferrero

L’orologeria e la pittura in movimento: fusione

Hublot e Marc Ferrero coltivano l’arte dell’esplorazione, ciascuno nel proprio campo, avendo come linea guida la fusione: l’inattesa combinazione di materiali rari e innovativi per la Maison e l’unione di diversi stili grafici nella stessa creazione per l’artista, amico del marchio. Era quindi naturale che le loro menti innovatrici trovassero un’espressione comune, l’orologeria come vettore dell’arte. Il racconto di avventure fuori dal tempo si materializza nell’orologio Big Bang One Click Marc Ferrero. Un annuncio eclatante che rientra nella serie “Hublot loves Art”.

L’orologio sara’ esposto al salone BASELWORLD

Marc Ferrero

Non ci si pone a capo di una nuova corrente pittorica senza una grande conoscenza della pittura stessa e delle grandi evoluzioni che ne hanno segnato la storia. Marc Ferrero e’ uno di quei pochi artisti contemporanei che consentono di affermare che la pittura puo’ ancora esplorare nuove strade e prolungare, grazie al potere dell’immaginazione, l’avventura grafica del secolo scorso che fu il piu’ ricco in termini di ricerca. L’opera di Marc Ferrero, che rientra nel movimento della Storytelling Art, rimane sempre intrigante perche’ possiede caratteristiche che non si trovano altrove: storie immaginifiche che ci trasportano attraverso il mondo e si riferiscono a tutti i tipiu’ di culture, di personaggi inventati, veri e propri specchi delle aspirazioni collettive del nostro tempo. Una mescolanza, di cui si era persa memoria, di ogni sorta di grafica nella stessa opera, con cui si modificano le nozioni di spazio-tempo della pittura. Un gioco tra de’coupage narrativi e variazioni di piano che permettono ad ogni Opera di essere il pretesto per una straordinaria avventura.

Vivere con un’opera di Marc Ferrero significa esporre storie accattivanti alle pareti e ampliare i propri spazi andando sulle tracce di Lisa L’aventura, Duke Spencer Percival e Cello Cordoba in un’avventura chiamata: “C’era una volta la Comitiva”.

HUBLOT

“Hublot o l’arte della fusione”, tra alta orologeria e alta gioielleria, come un sogno sorto dall’immaginario visionario del suo Presidente Jean-Claude Biver, affiancato alla maestria appassionata di Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot.

Un marchio di ieri e di oggi, rivolto al futuro, intriso di know-how e di innovazione al servizio di collezioni sempre piu’ ispirate (Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang e Manufacture Pieces).

Dal 1980, la Maison ha costantemente infuso all’alta orologeria la sua impareggiabile dimensione tecnologica, fondendo materiali inediti (zaffiro, ceramiche di colori vivaci), pietre preziose e meccanismi ultra high-tech.

Tra cultura orologiera d’avanguardia e ricerca costante di nuovi procedimenti con grandi complicazioni, HUBLOT possiede l’arte di fondersi con i principali eventi del nostro tempo (collaborazioni internazionali per la Coppa del mondo FIFA e Ferrari) nonche’ con i migliori talenti del momento (K. Mbappe’, U. Bolt, Lang Lang). Presente su scala mondiale, HUBLOT conta oltre 90 boutique esclusive nelle piu’ belle capitali internazionali: Ginevra, Parigi, Cannes, Saint-Tropez, Parigi, Londra, Berlino, Mosca, New York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapore, Shanghai, Pechino, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Francoforte, Zermatt.

BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERO

Caratteristiche tecniche:

Referenze: 465.SX.1190.VR.1207.LIP19 (turchese) – Limitato a 50 pezzi 465.SX.1130.VR.1213.LIP19 (rosso) – Limitato a 50 pezzi Diametro: 39 mm Spessore: 12,55 mm Impermeablita’: 10 ATM (100m)Cassa: Acciaio inossidabile satinato e lucidato Lunetta: Acciaio inossidabile lucidato, con 42 topazi blu o 42 spinelli rossi Anse della lunetta: Resina composita turchese / Resina composita rossa Inserti laterali: Resina composita turchese / Resina composita rossa Viti a forma di “H” Titanio lucidato Vetro: Zaffiro con trattamento antiriflesso con logo Hublot stampato all’interno Corona: Acciaio inossidabile Fondello: Acciaio inossidabile satinato con incisione “LIMITED EDITION” + “XX/50” Vetro del fondello: Zaffiro con trattamento antiriflesso internoQuadrante: Laccato nero con stampa a colori su disegno di “Marc Ferrero”Lancette: Piatte, rodiate e lucidateMovimento: Calibro Hublot HUB1710, a carica automatica N. di componenti: 166 (27 gemme) Frequenza: 4 Hz (28’800 A/h) Riserva di carica: ~ 50 oreCinturino: Pelle di vitello turchese intagliata su disegno di “Marc Ferrero” e caucciu’ turchese Pelle di vitello rossa intagliata su disegno di “Marc Ferrero” e caucciu’ rosso2 cinturino: Alligatore turchese con cuciture turchese e caucciu’ turchese Alligatore rosso con cuciture rosse e caucciu’ rosso Fibbia: Chiusura fibbia de’ployante in acciaio inossidabile

