Piazzola S/Brenta: Graduatoria finale mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario specialista amministrativo cat. D

Si pubblica in allegato, a seguito dei colloqui tenutisi in data 4 marzo 2019, la graduatoria finale della procedura di selezione mediante mobilità esterna volontaria – passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 – per la copertura di n. 1 posto di funzionario / specialista in attività amministrative – cat. Giuridica di accesso D – a tempo pieno (36 ore).