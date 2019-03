Ex Alitalia e tanti stranieri, storie di reddito al Caf

Roma, 5 mar. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliTrovare un Caf che a San Giorgio sia abilitato all’invio del reddito di cittadinanza e’ ad oggi piu’ complicato del previsto. Qui, nella borgata di Acilia dove il coraggio dei costruttori privati fa a pugni con le palazzine popolari affamate di manutenzione, i centri per l’assistenza fiscale per lo piu’ non aprono le saracinesche prima delle 15,30 e i pochi aperti – come quello in via Cesare Maccari o in via Antonio da Gaeta, a due passi dalla piu’ nota via di Acilia, non sono ancora “attrezzati” per l’emergenza del momento.

E’ all’ufficio postale di via di Saponara che bisogna andare: un’isola felice, contro ogni aspettativa, dove la paventata calca e le previste resse sono state annientate sul nascere da un’organizzazione che sembra di un altro mondo. All’ingresso una annoiata guardia giurata punta all’unico punto in cui si e’ formata fila: davanti allo sportello postepay, dall’altra parte una dipendente assiste gli utenti e li indirizza ai vari sportelli con i numeretti. “Per il reddito di cittadinanza abbiamo sconfitto fila e discussioni con l’invito a presentarsi, giorno per giorno, in ordine alfabetico – spiega l’impiegata -. Oggi possono inviare il modulo le persone il cui cognome inizia per A e B, domani quelli per C e cosi’ via fino al prossimo mercoledi’ 13 marzo quando sara’ la volta di S fino a Z”.

A Ostia la folla si e’ invece creata nel Caf di via delle Gondole, dove per lo piu’ ad aspettare l’aiuto a compilare il modulo ci sono stranieri. Pochissimi italiani, tra questi Lucio che sogna un lavoro: “Sono disoccupato dal 2011 – spiega -, se solo riuscissero a garantirmi una occupazione, tutta questa attesa sarebbe per me miele”. Accanto a lui, Gaetano aspetta la nuora e la moglie all’interno: “Sono ottimista – dice l’uomo -, mio figlio ha lavorato in Alitalia nove anni ed e’ tra i mille e piu’ esuberi lasciati per strada. Ha 30 anni Luca, ed e’ papa’ di due bambini. Ora che anche la moglie e’ stata licenziata dopo la seconda maternita’ dal negozio sulla Tiburtina dove lavorava, questa prospettiva potrebbe risollevarci non poco”. “Siete voi giornalisti a creare panico – dice un senegalese uscito a fumare -, qui e’ tutto tranquillo”. La compagna che a fatica prova a farsi capire lo raggiunge sventolando un foglio: “Ho permesso – alza la voce – io cittadina”.

(Adnkronos)