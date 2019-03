“Consideriamo Padova una citta’ europea, dove la liberta’ di espressione e’ un diritto primario. E’ altrettanto chiaro che il diritto di manifestazione deve sempre conciliarsi con la serenita’ della comunita’ cittadina, che va difesa e tutelata.

Premesso cio’ , noi ci schieriamo totalmente dalla parte delle donne, della loro autodeterminazione e delle conquiste suggellate dalla volonta’ popolare e sancite dalla legge dello Stato. Sono conquiste divenute da decenni un patrimonio comune e vanno difese. Il nostro impegno su queste tematiche cosi’ delicate e’ massimo e sara’ sempre piu’ forte nelle azioni concrete di educazione, prevenzione e accompagnamento.

Sul corteo contro la 194 previsto per il giorno 9 marzo non possiamo che ribadire che le modalita’ sulla gestione dell’ordine pubblico e sul diritto di manifestazione sono esclusiva prerogativa del Questore. Rispettando profondamente questa competenza, come Amministrazione abbiamo comunque avanzato la richiesta che le scelte delle Autorita’ preposte siano attente alla serenita’ pubblica, alla vivibilita’ della citta’ e alla fruizione dei suoi servizi essenziali.

Da questo punto di vista tutta la vicenda democratica della nostra citta’ esprime vari esempi di buon senso ed equilibrio che siamo certi saranno tenuti anche stavolta in considerazione”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190306/comunicato-stampa-comunicato-congiunto-della-giunta-comunale