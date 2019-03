Banche: ex risparmiatori, incontro urgente con la commissaria ue

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) – “Pregiatissima, chiediamo, come risparmiatori delle banche liquidate, un incontro in delegazione per parlare dei nostri risparmi rubati e della tragedia sociale diffusa che ci ha colpito a causa della situazione creata dalle banche liquidate da norme affrettate e da informazioni che ci sono state negate”. #8199;E’ questo il testo della lettera inviata alla Commissaria Ue Margrethe Vestager da Corrado Canafoglia – consumatori.it, Marco Cappellari – amicicarife.it, Letizia Giorgianni – vittimedelsalvabanche.it e Luigi Ugone – www.noichecredevamo.com.

