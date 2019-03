a Padova dal 5 al 14 aprile protagonista Prospettiva Danza Teatro 2019

Dal 5 al 14 aprile a Padova e’ protagonista l’edizione 2019 del festival Prospettiva Danza Teatro, il progetto del Comune di Padova, Assessorato alla cultura, promosso e realizzato in collaborazione con il circuito teatrale regionale Arteven / Regione del Veneto e la direzione artistica di Laura Pulin.

Nelle parole dell’Assessore alla cultura Andrea Colasio l’annuncio delle novita’ di questa edizione 2019: “La 21eordf; edizione di Prospettiva Danza Teatro, intitolata VULCANO nuovi linguaggi del contemporaneo, rinnova il festival in piu’ direzioni contribuendo a dare un respiro internazionale alla citta’. Il programma 2019, a differenza di quello precedente, si concentra dal 2 al 14 aprile con nove appuntamenti di danza provenienti da culture e continenti diversi. Completano il calendario performance di danza urbana, workshop, residenze coreografiche e l’atteso Premio PDT 2019, che quest’anno diventa internazionale a partire dalla Giuria. Altra grande novita’ e’ la scelta dell’Agora’ del Centro Culturale Altinate San Gaetano come palcoscenico e cuore del festival, ad eccezione delle residenze che si svolgeranno presso la Banca Etica e il Teatro Torresino”.

La direttrice artistica Laura Pulin a sua volta sottolinea che “il progetto VULCANO nuovi linguaggi del contemporaneo nasce per intraprendere uno stimolante viaggio negli spazi della citta’, ripensando una rinnovata relazione artistica fra spazio/pubblico, memoria/innovazione e formazione/produzione. Il Festival rappresenta una risorsa artistica in grado di essere motore di riflessione sul nostro tempo, ma anche capace di creare opportunita’ per i giovani di talento. Nell’ambito della promozione di questi ultimi si colloca la X edizione del Premio Prospettiva Danza Teatro che vanta una Giuria internazionale e il rinnovato sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Fondazione Creativamente”.

