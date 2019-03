Under 18 medaglia d’argento al Trofeo la Piave

Under 13 pronta al concentramento di categoria 3×3

La Serie B Kioene Padova cade a Vicenza contro il Fai Zanè il 3-1 il secondo set non è sufficiente a riaprire la partita. Il gruppo bianconero giocherà ancora in trasferta e ancora a Vicenza con Montecchio.

Nel campionato regionale fanno bottino pieno sia Under 16 che vince sulla Chimica Ecologia e Under 18 che ferma la Furlan Invent VTC. Dopo la medaglia d’argento guadagnata alle spalle di Treviso al Trofeo la Piave torna in campo con il campionato di Serie C. La gara in programma è la trasferta a Cornedo.

La Seconda Divisione perde la gara del vertice con la Dinamica Volley la Fenice al tie break. I bianconeri rimangono a +2 proprio dalla Dinamica Volley. Prossimo turno sabato 9 marzo alla al PalAntenore, ore 19.00 con la Zanon S. Angelo. S’impone 3-0 l’Under 14 Kioene, nel prossimo turno impegnata a Trebaseleghe per finale provinciale di categoria con la Rico Carni. 3-1 favorevole per l’Under 13 che si prepara a una settimana densa di appuntamenti. Oltre al campionato che la mette di fronte all’Aduna Volley, l’Under 13 si prepara al concentramento 3×3 della propria categoria: in campo a Monselice la Kioene Volpato con Dinamica Volley e Montagnana, mentre al PalAntenore Kioene Polo e Randazzo aspettano Massanzago Gialli e Ideaeltettronica Oro; fischio d’inizio domenica 10 marzo alle 15.00.

Romplastica – Kioene Padova la gara dell’Under 15, impegnata a Sottomarina.



