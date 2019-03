Strade blu. Un viaggio nell’America rurale tra old time music e letteratura

Domenica 10 marzo, alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano (via Altinate, 71, Padova) sara’ presentato lo spettacolo teatrale concertato Strade bla’- Un viaggio nell’America rurale tra old time music e letteratura.

Organizzato da Enrico Daniele eamp; Musikkoman e Stefano Santangelo eamp; associazione musicale Mideando, con il patrocinio del Comune di Padova e dell’Ail sezione di Padova, grazie al contributo dell’Assessorato alla cultura e di MotorTime, concessionaria Nissan per Padova e provincia, lo spettacolo traccia uno spaccato sull’America rurale tra fine ‘800 e primi del ‘900. Un momento di riflessione e di recupero della memoria su diversi aspetti che hanno contribuito a forgiare il pensiero americano. La letteratura, che i grandi scrittori hanno saputo produrre nel Nuovo Mondo, si intreccia con la musica old time (la musica popolare tradizionale bianca nordamericana frutto delle immigrazioni dall’Europa, che si incontra con la musica nera del sud) suonata dal vivo. Il tutto rende possibile un gioco di sovrapposizioni di quadri che restituiscono all’ascoltatore un’immagine inedita e originale della grande epopea americana. Ispirato al best-seller “Blue highways” di William Least Heat-Moon (che ha approvato la produzione) lo spettacolo accompagna lo spettatore in un ipotetico viaggio a bordo di un furgone, alla scoperta dei luoghi dell’anima “ehellip;la nostra destinazione non e’ mai un luogo ma un modo nuovo di veder le cose…”

Recita l’attrice Margherita Piccin

Musiche tradizionali interpretate da “The Crossroad Pickers”:

Claudia Ferronato – voce solista

Stefano Bonato – chitarra, voce cori

Stefano Santangelo – mandolino, 5st. banjo, autoharp, voce cori

Alessandro Chiarelli – violino, voce cori

Luciano Tortima – contrabbasso, voce cori

Testo originale e riduzione teatrale di Stefano Bonato

Arrangiamenti musicali di Stefano Santangelo

Consulenza musicale: Stefano Santangelo e Claudio Dina

Progetto luci e fonico: Michele Pordon

Regia di Daniela Mattiuzzi

Presenta la serata Enrico Daniele

Ingresso posto unico 10 euro dei quali 2 devoluti in beneficenza all’Ail – Associazione italiana leucemie – linfomi e mieloma – Sezione di Padova

Prevendite presso Il ventitre’ dischi, via Barbarigo, 2 – Padova

Per informazioni

The Crossroad Pickers’

email [email protected]

sito www.thecrossroadpickers.it

Musikkoman

email [email protected]

sito www.musikkoman.it

Stefano Santangelo

cell. 338 8227001

Enrico Daniele

cell. 347 5368040

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190305/comunicato-stampa-strade-blu-un-viaggio-nell%E2%80%99america-rurale-tra-old-time-music-e