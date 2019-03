SNAI, Champions League: Porto-Roma. Per i quarti quote giallorosse

(Milano, 5 marzo 2019) – Di Francesco e’ in svantaggio nella gara di domani al do Dragao, dove la vittoria vale 3,60, ma favorita nelle scommesse sulla qualificazione, a 1,55 – Contro il Psg, lo United cerca un ribaltone da 75.

Milano, 5 marzo 2019 – Entrambe vengono da una bruciante sconfitta e cercheranno la qualificazione ai quarti per riscattarsi. Il Porto deve dimenticare il ko contro il Benfica che e’ costato il primato nel campionato portoghese, la Roma lo schiacciante 3-0 rimediato contro la Lazio sabato scorso. Nel match di domani sera all’Estadio do Dragao e’ in vantaggio il Porto, ma “ai punti” (ossia nelle scommesse sulla qualificazione) sono i giallorossi a condurre dopo il 2-1 dell’andata. Gli analisti SNAI la vedono cosi’: la squadra di Sergio Conceicao e’ data a 2,00 per la vittoria domani sera, mentre si punta a 3,60 sia sul pareggio che sul successo romanista, risultati che in entrambi i casi manderebbero avanti i giallorossi. Ed e’ proprio il fatto di giocare per due risultati su tre che ribalta il pronostico nelle giocate sul passaggio del turno: Roma ai quarti a 1,55, il Porto avanti viaggia a 2,35. A spingere sulla qualificazione di Di Francesco anche un’altra valutazione degli analisti, ossia quella sulla possibilita’ che entrambe le squadre segnino, fattore quest’ultimo che potrebbe avvantaggiare la Roma: il Goal e’ dato a 1,57.

PSG-United, avanti Tuchel – Decisamente piu’ sbilanciata la situazione nell’altro ottavo di finale in calendario domani sera, al Parco dei Principiu’ tra Paris Saint Germain e Manchester United: il 2-0 con cui u parigini hanno chiuso l’andata all’Old Trafford e’ quasi una pietra tombale sulle ambizioni dei Red Devils, dati a 10,00 per un ribaltone che valga la qualificazione, mentre e’ a 1,03. E’ gia’ difficile di per se’ la vittoria in casa del PSG (che nell’ultimo anno solare ha perso solo tre match davanti ai propri tifosi) data a 6,25, il 3-0 che vale il passaggio del turno viaggia a 75. La squadra di Tuchel vola anche nelle quote secche sulla partita, data a 1,47 per il successo, tuttavia la qualificazione potrebbe arrivare anche con un pareggio, offerto a 4,75.

