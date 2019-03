Sistemi di Isolamento, efficienza energetica e abitare sostenibile: Italia Paese ancora arretrato

(Pisa, 5 marzo 2019) – Nel 2019 il Consorzio Cortexa si riorganizza per potenziare ancora di piu’ il proprio ruolo di diffusione delle conoscenze sui Sistemi di Isolamento a Cappotto e l’Abitare Sostenibile. C’e’ ancora molto da fare sul fronte della formazione e informazione per gli operatori professionali e i consumatori. Il patrimonio immobiliare e’ in buona parte obsoleto ed energivoro e le nuove costruzioni non sempre rispecchiano i requisiti di qualita’ e i limiti di consumo

Da oltre dieci anni Cortexa, progetto associativo che riunisce le piu’ importanti aziende del settore dei Sistemi di Isolamento a Cappotto, si impegna a diffondere la cultura dell’Isolamentoa Cappotto di Qualita’, ma dati recenti parlano di un Paese, l’Italia, ancora molto arretrato.

Il 50% del parco immobiliare italiano e’ stato costruito tra il 1946 e il 1981 e rappresenta la parte piu’ energivora dell’intero patrimonio. Nonostante questi edifici presentino ampiu’ margini di miglioramento energetico – essendo caratterizzati da tipologie costruttive ricorrenti non soggette a vincoli di carattere monumentale e storico – ancora non vengono fatti abbastanza interventi in termini di efficienza energetica (dati Enea, 03/2018). E anche le nuove costruzioni presentano, ancora troppo spesso, dei livelli di consumo energetico inadeguati alle normative vigenti.

In base ai dati raccolti dal Centro Studi Cortexa, il mercato italiano dei Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto si puo’ quantificare in circa 17 milioni di metri quadrati applicati ogni anno, a fronte di un patrimonio immobiliare costituito nel 2014 all’incirca da 56 milioni di unita’ abitative residenziali, senza tenere conto degli immobili destinati ad altri usi. I dati della Germania – elaborati dall’ufficio federale di statistica – sono un valido termine di paragone per comprendere l’arretratezza del mercato italiano in termini di efficientamento energetico degli edifici: a fronte di 41 milioni di unita’ abitative registrate nel 2014, in Germania vengono installati ogni anno circa 35/40 milioni di meri quadri di Isolamento Termico a Cappotto. Piu’ del doppio rispetto all’Italia.

Considerato che gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici dell’Unione Europea e che – sulla base del Quadro per il clima e l’energia 2030 – entro il 2030 le emissioni di gas serra dovranno essere abbattute del 40% rispetto al 1990, mentre l’efficienza energetica dovra’ migliorare del 27%, urge un piano di intervento serio sul patrimonio immobiliare del nostro paese, che renda concreta l’applicazione della Direttiva sugli Edifici a Energia Quasi Zero e incentivi le ristrutturazioni. In Europa esistono infatti oltre 210 milioni di edifici, di cui il 40% costruito prima del 1960. Ogni anno ne viene rinnovato circa l’1%, vale a dire che oltre 110 milioni di edifici necessiterebbero di interventi di efficientamento energetico.

Inoltre, in Italia, sebbene la tendenza delle concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5) e diossido di azoto (NO2) risulti in calo, sono moltissime le citta’ italiane che oltrepassano troppo frequentemente il limite giornaliero di PM10 (XIV Rapporto ISPRA-SNPA 2018).

L’efficientamento energetico e’ una grande opportunita’ per i cittadini italiani, che non dovranno piu’ vivere in immobili poco salubri e in citta’ la cui aria risulta estremamente nociva per la salute. Le opportunita’ sono anche di tipo economico: un edificio ben isolato consuma meno e garantisce un ambiente interno piu’ salubre, favorendo la riduzione delle spese per i consumi energetici e tutelando meglio la salute.

Oltre agli aspetti ambientali e di risparmio energetico, e’ importante sottolineare che le abitazioni ad elevata efficienza energetica valgono di piu’ e si vendono prima: secondo Immobiliare.it, gli immobili nelle classi di consumo da A a D valgono in media il 12% in piu’ rispetto agli immobili energivori e si vendono molto prima, con tempiu’ di vendita del 18% inferiori rispetto agli immobili in altre classi di consumo. La sfida della ripresa del settore immobiliare, quindi, dovra’ necessariamente passare dall’efficienza energetica: e’ necessario formulare una proposta per questa domanda di mercato, andando a rinnovare il patrimonio esistente e ad abbattere e ricostruire cio’ che non e’ recuperabile o che lo sarebbe solo a fronte di investimenti troppo elevati per potere essere ammortizzati.

‘Purtroppo l’intera filiera dell’edilizia – dalla produzione dei materiali, alla progettazione, alla costruzione – e anche il consumatore finale non sono ancora sufficientemente informati e formati per compiere la svolta verso un’edilizia sostenibile ed efficiente, che garantisca a chi investe ambienti sani ed investimenti che si ripagano nel tempo – . afferma Diego Marcucci, Presidente del Consorzio Cortexa. ‘Per questa ragione ci siamo dati, come Consorzio Cortexa, una nuova struttura e degli obiettivi ancor piu’ ambiziosi: nei prossimi tre anni lavoreremo ad un ampliamento del nostro raggio d’azione. Non ci concentreremo piu’ solo sui progettisti – elemento chiave della filiera che comunque non intendiamo trascurare – ma prevediamo di allacciare alleanze con Associazioni e Ordini di progettisti, Applicatori e Consumatori che, come noi, intendono promuovere le conoscenze sull’abitare di qualita’ e sostenibile. A questi interlocutori dedicheremo strumenti e contenuti specifici, per metterli in grado di scegliere ed agire al meglio. Per fare un esempio: secondo una recente indagine di Legambiente, il 56% degli italiani non sa quale sia la classe di consumo della propria abitazione, quando la classe energetica e’ nota, nel 39% dei casi si tratta di una classe G, e nel 6% dei casi di una classe A. Questi dati parlano da soli e noi faremo di tutto per migliorare questa situazione. Senza una corretta formazione e informazione il nostro Paese non potra’ fare progressi decisivi. Il cappotto termico resta la misura di efficientamento energetico degli edifici in assoluto piu’ efficace. Desideriamo che questo si sappia ma che si sappia anche che solo sistemi certificati, posati e progettati correttamente possono garantire i risultati attesi. –

A guidare il Consorzio in questo rinnovato impegno saranno Diego Marcucci, Presidente, Alessandro Monaco, Coordinatore Commissione Comunicazione e Federico Tedeschi, Coordinatore Commissione Tecnica. Origgi Consulting S.r.l, con il coordinamento di Daniela Origgi e il coinvolgimento della sua squadra di esperti di marketing e comunicazione, coordinera’ e gestira’ tutte le attivita’ di comunicazione e marketing del Consorzio. TEP S.r.l, societa’ consulenza e societa’ di servizi di ANIT, con il coordinamento di Alessandro Panzeri, collaborera’ con il Consorzio per fornire supporto per gli aspetti tecnici e normativi legati al risparmio energetico.

Cortexa e’ un progetto associativo nato nel 2007 e che riunisce le piu’ importanti aziende del settore dell’isolamento a cappotto in Italia, aziende che hanno creduto nella forza di un percorso comune e che condividono la stessa filosofia di attenzione e priorita’ per la qualita’ del costruire nel rispetto dell’ambiente. Da oltre dieci anni i consorziati Cortexa condividono le conoscenze e la propria esperienza maturate da protagonisti nel settore del cappotto termico, sviluppando progetti e iniziative di informazione e formazione orientate a veicolare, diffondere e condividere la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualita’. Cortexa fa parte di EAE, l’associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto.

Per maggiori informazioni www.cortexa.it

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)