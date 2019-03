Salute: Anmil, in Italia oltre 3 mln di incidenti domestici all’anno

Roma, 5 mar. (AdnKronos Salute/Labitalia) – Ogni anno in Italia si verificano oltre 3 milioni di incidenti domestici che coinvolgono circa 3,5 milioni di persone. Le categorie piu’ a rischio sono le donne, gli anziani e i bambini, soprattutto minori di 5 anni. Il dato emerge dallo studio Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) ‘Faccende pericolose’, presentato oggi da Franco D’Amico, responsabile Servizi statistici dell’Associazione.

Secondo la piu’ recente rilevazione Istat (2017), sono 7 milioni e 338 mila le donne che si dichiarano casalinghe nel nostro Paese, un numero in costante calo (-518 mila rispetto a 10 anni fa). Tra le donne, sono circa 600 mila le casalinghe coinvolte in un incidente domestico: l’8,2% del totale. La cucina e’ il luogo piu’ a rischio (63% degli incidenti), seguito da camera da letto (10%), soggiorno (9%) e scale (8%). Un altro 8% degli incidenti delle casalinghe avviene in bagno, generalmente per una caduta sulle superfici scivolose dei sanitari (vasca, doccia) e del pavimento.

La lesione piu’ diffusa e’ la frattura (36% del totale), mentre le ustioni – provocate in genere da pentole, fornelli, ferro da stiro, olio bollente o acqua-vapore bollente – sono alla base del 18,5% degli incidenti delle casalinghe. Le ferite da taglio o punta, causate da coltelli o altri oggetti taglienti presenti in casa, rappresentano il 15% degli incidenti (circa 90 mila l’anno). Le parti del corpo di gran lunga piu’ colpite sono gli arti superiori e inferiori: l’81,2% degli incidenti provoca conseguenze a danno di gambe, braccia, mani o piedi. L’11,8% degli incidenti interessa la testa.

