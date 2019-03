Londra, tre ordigni in aeroporti e stazioni

Disinnescati, erano in pacchi grandi come fogli A4. Inviati dall’Irlanda



Dublino, 5 mar. (AdnKronos) – Tre plichi, simili per dimensioni a un foglio A4. All’interno di ciascun pacco, una classica busta gialla contenente un piccolo ordigno artigianale, in grado potenzialmente di dare inizio a un incendio di dimensioni contenute. La Met Police descrive cosi’ i pacchi rivenuti a Londra, negli uffici degli aeroporti di London City e Heathrow e nella stazione ferroviaria di Waterloo. La prima segnalazione risale alle 9.55 di stamane ed e’ relativa al pacco recapitato al Compass Centre, un edificio che non si trova in ogni caso all’interno dell’aeroporto di Heathrow. I voli, quindi, non sono stati condizionati. La polizia rende noto che il pacco e’ stato aperto e in parte e’ stato bruciato dopo l’attivazione del meccanismo. Nessuno e’ rimasto ferito, proprio come alla Waterloo Station, dove la polizia e’ intervenuta verso le 11.40. In questa circostanza, sono stati gli specialisti delle forze dell’ordine a occuparsi del pacco nell’area isolata ma non paralizzata: i treni non hanno smesso di circolare. Alle 12.10, infine, la polizia e’ stata chiamata per un pacco sospetto negli uffici della City Aviation House. Il plico era ancora chiuso quando sono intervenute le forze dell’ordine. Il comando antiterrorismo della Met Police considera gli incidenti come “una serie collegata”. Finora non sono stati effettuati arresti.

I tre pacchi con ordigni esplosivi rinvenuti a Londra erano stati spediti da Dublino. Lo scrive l’Irish Times, che cita fonti della sicurezza e riferisce che la Garda, la polizia irlandese, sta collaborando nelle indagini della polizia metropolitana di Londra. I pacchi con francobolli irlandesi erano stati inviati negli uffici degli aeroporti di London city e Heathrow e nell’ufficio postale della stazione ferroviaria di Waterloo.

(Adnkronos)